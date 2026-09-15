쿠팡, 추석 선물·먹거리 4800여개 할인

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 15일 로켓프레시 추석 선물세트 할인행사를 시작했다.
- 오는 25일까지 4800여개 상품을 즉시할인과 카드할인으로 판다.
- 선물세트와 명절 먹거리 4800여개를 3개 테마관에 구성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일부 상품 카드 최대 10% 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 로켓프레시에서 추석 선물세트와 명절 먹거리 총 4800여개를 할인 판매하는 행사를 오는 25일까지 진행한다고 15일 밝혔다.
행사 상품에는 즉시할인을 적용하고 일부 상품에는 최대 10% 카드 할인 혜택을 제공한다. 구매 금액별 할인 쿠폰은 다른 할인 혜택과 중복 적용할 수 있다.
쿠폰 할인액은 10만원 이상 구매 시 1만원, 20만원 이상 구매 시 2만5000원, 30만원 이상 구매 시 4만5000원이다. 행사 페이지는 메인특가관·선물세트관·장보기관 등 3개 테마관으로 구성했다.
판매 상품은 신선식품 등을 포함한 선물세트 1100여개와 명절 먹거리 3700여개다. 선물세트는 과일·정육·수산물을 비롯해 곶감·버섯·인삼·곡류·가공육 등으로 구성했고, 명절 상차림용으로 송편·전류·만두 등을 마련했다.
농협안심한우, 이동갈비, 베키아에누보, 신라명과, 삼진어묵 등 200여개 브랜드와 업체가 참여한다. 선물세트 가격대는 3만원 미만부터 3만~5만원대, 10만원 이상까지다.
정육·수산 선물세트로는 농협안심한우 1++등급과 푸드랩플러스 미국산 LA꽃갈비, 영광 오가굴비 등을 판매한다. 과일류는 프레샤인 충주 GAP 인증 당도선별 사과, 사과·배 혼합 선물세트, 다복 당도선별 나주배 등을 선보인다.
이 밖에 소고기 육포와 베키아에누보 랑드샤 쿠키 2종 선물세트 등 가공식품도 판매한다.
kji01@newspim.com