'기안84·빠니보틀' 세관 직원 변신...추석 해외여행 성실신고 알린다

AI 핵심 요약beta
- 관세청이 15일 기안84·빠니보틀 홍보영상을 공개했다.
- 두 사람은 세관 체험하며 반입금지·자진신고를 알렸다.
- 관세청은 추석 앞두고 공항 등에서 홍보를 확대했다.
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반입 금지 물품·자진신고 등 정보 담아
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 기안84와 빠니보틀이 세관 직원으로 변신해 추석 연휴 해외여행객에게 반입 금지 물품과 자진신고 절차를 안내한다.
관세청은 지난 방송인 기안84, 빠니보틀과 협업한 해외여행 성실신고 홍보 영상을 공개했다고 15일 밝혔다.
이번 영상은 '여행은 즐겁게, 신고는 성실하게'를 주제로 제작됐다. MBC 예능 프로그램 '태어난 김에 세계일주'에서 호흡을 맞춘 두 사람이 세관 업무를 체험하며 여행자 통관 정보를 소개한다.
영상에는 마약 등 반입 금지 물품과 자진신고, 세금 납부 등 해외여행객이 알아야 할 내용을 실제 민원 사례와 함께 담았다. 업무 체험에 깜짝카메라 등 예능 요소를 더하고, 이용자들이 인스타그램에 올린 관세청 관련 인기 게시글도 소재로 활용했다.
한편 관세청은 추석 연휴를 앞두고 국민 참여 이벤트와 산하기관 홈페이지, 카카오톡 상담 채널, 커뮤니티 카페 등을 통해 영상을 알릴 계획이다. 전국 공항 입·출국장 전광판과 모니터에서도 홍보를 진행한다.
이종욱 관세청장은 "국민이 자주 이용하는 여행 전문 콘텐츠의 형식을 빌려 정책 유익성과 시청 재미를 동시에 잡고자 했다"며 "앞으로도 국민이 체감하고 즐겁게 소통할 수 있는 홍보 환경을 조성해 성실신고 문화가 자연스럽게 정착되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com