신한은행, 중국동포 금융서비스 확대

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 지난 14일 중국동포연합중앙회와 국내 거주 중국동포를 위한 금융서비스 확대 협약을 체결했다고 15일 밝혔다.
양 기관은 신한은행의 외국인 특화 금융 인프라와 중국동포연합중앙회의 네트워크를 연계해 중국동포의 금융 접근성을 높이기로 했다.
협약 내용은 신한 SOL글로벌과 웹 기반 금융서비스 연계, 중국동포 대상 금융 행사 공동 마케팅, 금융 이용 편의 향상을 위한 협력사업 추진 등이다. 신한은행은 계좌 개설, 급여 이체, 해외 송금 등 일상생활 밀접 금융서비스를 제공할 계획이다.
신한은행은 현재 안산, 김해, 독산동에 외국인 중심영업점을 운영 중이며, 올해 상반기 안산 외국인중심영업점에 외국인 전담 창구를 확대했다. 부산, 대구, 인천, 광주, 수원, 서울 등 6개 지역에서 외국인 고객을 위한 일요영업점도 운영하고 있다.
중국동포연합중앙회는 재한중국동포의 권익 증진과 지역사회 화합을 위해 활동하는 전국 단위 연합 단체다.
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