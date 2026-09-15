HD현대·두산 하반기 신입 공채...인크루트, 9월 대기업 채용 소개

AI 핵심 요약beta
- 두산그룹이 21일 18시까지 신입사원 채용을 진행했다.
- HD현대가 27일 23시59분까지 하반기 신입 모집을 했다.
- 콜마그룹이 29일까지 대졸신입 공채를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HD현대와 두산그룹 등 주요 대기업들의 하반기 공개 채용이 본격화했다.
15일 인크루트에 따르면 두산그룹은 오는 21일 18시까지 신입사원 채용을 진행한다.
모집 자회사는 ▲㈜두산 / 전자BG, ▲㈜두산 / 디지털이노베이션BU ▲두산에너빌리티 ▲두산로보틱스다. 근무지는 서울, 용인(수지), 동탄, 창원 등 모집분야에 따라 상이하다. 자격요건은 정규 4년제 대학교(이상) 졸업자 및 27년 2월 졸업예정자로 지원서 제출 마감일 기준 2년 이내 취득한 공인영어성적 보유자 등이다. 전형 절차는 입사지원서(DBS), DCAT, 실무 면접, 경영진 면접 후 최종 입사 순이다.
HD현대는 '26년 하반기 신입사원 모집'을 진행한다. 모집 회사는 ▲HD한국조선해양 ▲HD현대중공업 ▲HD현대삼호 ▲HD현대마린솔루션, ▲HD현대일렉트릭 등이다. 지원 자격은 2027년 1월 정규직 입사가 가능한 자, 해외여행에 결격 사유가 없는 자 등이다. 전형 절차는 서류전형, AI활용역량검사, 1차면접, 2차면접, 건강검진 순이다. 지원서 접수 기간은 오는 27일 23시 59분까지다.
콜마그룹은 '2026 하반기 콜마그룹 대졸신입 공채'를 오는 29일까지 진행한다. ▲콜마홀딩스 ▲한국콜마 ▲HK이노엔 ▲콜마비앤에이치 ▲HK 연우에서 모집한다. 전형 절차는 서류접수&AI역량검사, 서류심사, 1·2차 면접, 계약직 인턴실습(5주), 최종면접 후 최종 합격 순이다. AI역량검사는 서류접수 마감 후 지원자 전원이 응시해야 하며 계약직 인턴 기간동안 교육, 실습, 최종면접 등이 진행된다.
인크루트 '신입 나비'에서는 이 밖에도 2026 하반기 주요 기업의 신입 공채 관련 정보를 한눈에 확인할 수 있다.
tack@newspim.com