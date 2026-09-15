엑스페릭스, '공공 AX 프로젝트' 퓨리오사 AI NPU 기반 AI풀스택 구축

AI 핵심 요약beta
- 엑스페릭스가 15일 공단 AI 시스템 구축에 나섰다
- 국산 NPU로 부정수급 탐지와 업무지원 체계를 만들었다
- 분석·검증 기간을 2주 이내로 줄이는 효과를 냈다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 솔루션 전문기업 엑스페릭스가 국산 신경망처리장치(NPU)를 활용해 한국산업인력공단의 부정훈련·부정수급 탐지 업무를 지원하는 인공지능(AI) 시스템 구축에 나섰다.
15일 엑스페릭스는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '공공 AX 프로젝트' 교육훈련분과 사업에 참여해 퓨리오사AI의 국산 NPU를 기반으로 한 소버린 AI 풀스택을 구축하고 있다고 밝혔다. 현재 시스템 구축과 실증, 현장 적용을 진행 중이다.
공공 AX 프로젝트는 민관 협력을 통해 공공 부문의 AI 전환 사례를 발굴하고 각 부처 현장에 적용·확산하기 위해 추진되는 사업이다. 교육훈련분과에서는 한국산업인력공단이 운영하는 교육과정에서 발생할 수 있는 부정수강과 부정수급 의심 사례를 AI로 탐지하고 관련 업무를 지원하는 시스템을 구축하고 있다.
엑스페릭스는 학습 데이터 구축·분석을 비롯해 AI 솔루션 개발과 실증, 온프레미스 환경 구축, 현장 적용 등 사업 전 과정에 참여하고 있다.
한국산업인력공단에 따르면 AI 시스템 도입으로 기존 2~3개월이 소요되던 부정수급 관련 데이터 분석·검증 및 관계기관 간 협업 업무를 2주 이내로 단축하는 효과가 나타나고 있다.
산업인력공단 관계자는 "기존에는 공단의 데이터 분석과 각 고용지청의 현장조사가 반복적으로 연계되면서 담당자의 경험이나 데이터 분석 역량에 따라 조사 속도와 품질에 차이가 발생할 수 있었다"며 "채팅 기반 AI를 활용하면서 복잡한 수강·출결·접속 데이터를 쉽게 질의하고 부정수급 의심 근거와 이상 징후, 추가 확인 사항과 요청 자료 등을 신속하게 파악할 수 있게 됐다"고 말했다.
이어 "AI가 데이터 분석뿐 아니라 현장 담당자의 판단과 관계기관 간 협업을 지원하는 업무지원 체계로 활용되고 있다"며 "향후 축적된 데이터를 토대로 새로운 부정수급 패턴을 발굴하고 이를 AI가 선제적으로 탐지해 현장조사까지 연결한다면 사후 적발 중심 업무를 예방 중심으로 전환하는 데에도 활용할 수 있을 것"이라고 설명했다.
이번 시스템의 AI 추론 인프라에는 퓨리오사AI의 2세대 AI 가속기 'RNGD(레니게이드)'가 적용됐다. 일부 업무에는 독자 파운데이션 모델을 결합했다. 민감한 공공 데이터를 외부로 전송하지 않고 기관 내부에서 처리할 수 있도록 온프레미스 환경을 구축하고 AI 인프라와 모델, 데이터, 플랫폼, 응용 서비스를 연계했다.
박보건 엑스페릭스 사업본부장은 "국산 NPU와 소버린 AI 모델을 결합해 공공기관의 실제 서비스에 풀스택 형태로 구축·적용하고 있다"며 "공공 업무 적용을 통해 AI 반도체부터 인프라와 서비스까지 연결하는 엔드투엔드 AI 풀스택 사업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
엑스페릭스는 AI 컨설팅과 인프라, 플랫폼, 소프트웨어, 유지보수, 고객 지원 등을 연계한 엔드투엔드 AI 풀스택 사업을 추진하고 있다. 설계부터 운영까지 단일 체계로 제공해 구축 및 운영 과정의 효율성을 높인다는 계획이다.
회사는 퓨리오사AI의 공식 파트너사로 협력하고 있으며 최근 AI 솔루션 기업 에이뉴트를 합병했다. 이를 기반으로 NPU 어플라이언스를 활용한 AI 추론·온디바이스 AI 공급과 국가·공공·지역 AX 사업, 시스템통합(SI) 기반 AI 하이브리드 인프라 공급 등을 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com