30억원 넘는 아파트 경매도 '찬바람'…낙찰가율 90%대로 뚝

AI 핵심 요약beta
- 서울 고가 아파트 경매가 15일 유찰 반복과 낙찰가율 하락세를 보였다.
- 여의도 삼부와 성수 트리마제 등 20억~30억원대 물건이 약세를 보였다.
- 중저가 아파트는 용두·신내 등에서 감정가를 웃도는 낙찰이 이어졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
성수 트리마제 감정가 79.5%에 낙찰
중저가는 감정가 웃도는 낙찰 이어져
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 고가 아파트 경매시장에서 유찰이 반복되고 낙찰가율도 낮아지는 등 약세 흐름이 나타나고 있다. 감정가 30억원 이상 아파트는 감정가보다 낮은 가격에 거래되는 사례가 늘어난 반면, 중저가 아파트는 여전히 감정가를 웃도는 낙찰이 이어지는 모습이다.
15일 경·공매 전문업체 지지옥션에 따르면 서울 영등포구 여의도동 삼부아파트 전용 146.7㎡는 지난달 25일 열린 2회차 경매에서도 주인을 찾지 못했다.
이 물건은 지난 7월 감정가 50억8300만원에 처음 경매에 나왔으나 유찰됐다. 이후 최저가가 40억6640만원으로 낮아졌지만 2회차에서도 응찰자가 나타나지 않았다.
이달 30일 예정된 3회차 경매에서는 최저가가 32억5312만원까지 내려간다. 최초 감정가의 64% 수준이다.
성동구 성수동1가 트리마제 전용 152.2㎡도 비슷한 흐름을 보였다. 해당 물건은 감정가 73억9000만원으로 경매에 나왔지만 두 차례 유찰됐다.
지난 7일 열린 3회차 경매에서 58억7300만원에 낙찰됐다. 최초 감정가보다 15억1700만원 낮은 가격으로, 낙찰가율은 79.5%였다.
용산구에서도 고가 아파트 유찰이 이어졌다. 지난달과 이달 초 경매가 진행된 이촌동 대림·한가람, 한강로3가 우림필유 등 감정가 20억~30억원대 아파트는 모두 1회차에서 유찰됐다.
고가 아파트의 평균 낙찰가율도 하락세다. 감정가 30억원 이상 아파트 낙찰가율은 올해 1월 125.3%를 기록했다. 지난 5월에도 109.7%로 감정가를 웃돌았다.
하지만 7월에는 90.0%까지 떨어졌고 8월에도 90.9%에 머물렀다. 정부의 세제개편안 발표 이후 고가 주택의 호가와 실거래가격이 내려가면서 응찰자들도 보수적인 태도를 보이는 것으로 풀이된다.
이주현 지지옥션 선임연구원은 "일부 대형 면적 아파트와 나홀로 단지가 감정가의 60~80% 수준에서 매각되며 평균 낙찰가율 하락에 영향을 끼쳤다"고 말했다.
반면 서울 중저가 아파트 경매시장은 다른 분위기를 보이고 있다.
지난달 19일 경매에 나온 동대문구 용두동 신동아아파트 전용 58.6㎡에는 17명이 몰렸다. 감정가 6억9500만원의 132%인 9억399만원에 낙찰됐다.
중랑구 신내동 신내아파트 전용 59.8㎡에는 16명이 응찰했다. 최종 낙찰가는 7억7520만원으로 감정가 6억200만원의 128.8% 수준이었다. 지난달 중랑구 아파트 평균 낙찰가율은 115.2%, 노원구는 102.8%로 모두 100%를 넘었다.
이 선임연구원은 "거주여건이 양호한 중저가 아파트, 재건축·리모델링 기대감이 있는 단지에서는 감정가를 크게 웃도는 낙찰이 이어졌다"고 설명했다.
chulsoofriend@newspim.com