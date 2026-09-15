[특징주] 제조AI 확산·中 로봇 규제 기대…로봇株 줄줄이 급등

AI 핵심 요약beta
- 15일 로봇 관련주가 정부 AI 전환 정책에 강세를 보였다
- 삼현은 29.80% 급등했고 하이젠알앤엠도 26.68% 올랐다
- 미국의 중국산 로봇 규제 강화 기대도 매수세를 키웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 로봇 관련주가 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다. 정부가 제조업 인공지능(AI) 전환과 로봇산업 육성에 속도를 내는 가운데 미국의 중국산 로봇 규제 강화 움직임까지 맞물리면서 관련 종목에 매수세가 몰리는 모습이다.
15일 한국거래소에 따르면 오전 10시 11분 기준 삼현은 전 거래일보다 1만2100원(29.80%) 오른 5만2700원에 거래되고 있다. 하이젠알앤엠은 26.68% 급등한 2만5400원을 기록하고 있다.
이밖에 ▲원익홀딩스 15.30% ▲링크솔루션 14.79% ▲한국피아이엠 13.42% ▲한라캐스트 13.14% ▲케이엔알시스템 9.99% ▲씨피시스템 8.80% ▲로보스타 7.13% ▲코윈로보틱스 6.41% ▲이랜시스 5.96% 등도 동반 상승하고 있다.
정부의 제조업 AI 전환 정책이 로봇주 전반의 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. 산업통상부는 지난 11일 경남 창원에서 '제1회 M.AX 지역 확산 콘퍼런스'를 열고 제조업 AI 전환을 전국으로 확산하는 작업에 착수했다.
특히 삼현은 이번 행사에서 설계부터 물류와 품질 정보까지 전 공정을 실시간으로 연결하는 제조 AX 체계를 소개했다. 산업부는 내년 정부 예산안에 풀스택 AI팩토리와 제조AI 파운데이션 모델 개발 등 신규 사업을 반영하고 권역별 콘퍼런스도 순차적으로 개최할 계획이다.
미국의 중국산 로봇 규제 강화 움직임도 관련주에 호재로 작용하고 있다. 중국산 로봇의 미국 시장 진입 장벽이 높아질 경우 국내 로봇 기업이 반사이익을 얻을 수 있다는 기대가 투자심리를 끌어올리는 것으로 풀이된다.
plum@newspim.com