쿠팡, 27일까지 한복·유아동 가을옷 할인

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 16일 추석 맞아 한복 페스타를 시작했다.
- 한복 1만여개와 유아동 가을의류를 27일까지 판다.
- 구매액별 쿠폰과 타임할인, 로켓배송을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구매액별 최대 1만5000원 쿠폰
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 추석을 앞두고 한복과 유아동 가을 의류 등 1만여개 상품을 선보이는 '한복 페스타'를 오는 27일까지 진행한다고 16일 밝혔다.
하랑한복·더예한복·가온한복·소담예인 등 한복 브랜드 12곳이 참여한다. 한복 세트와 머리띠, 속치마 등 관련 소품을 판매하며 사이즈별·가격대별 전용관도 운영한다.
한복 구매 고객에게는 구매 금액별 다운로드 쿠폰을 제공한다. 5만원 이상 구매 시 5000원, 7만원 이상 구매 시 8000원, 10만원 이상 구매 시 1만5000원을 할인받을 수 있다.
오는 23일까지는 '깜짝 타임 할인'을 진행한다. 매일 오전 7시, 오후 3시, 오후 11시 중 지정된 시간에 한정 수량 특가 상품을 공개한다.
대표 상품은 2만원대 '소담예인 늘찬길 한복', 3만원대 '가온한복 남빨강금사보 한복세트', 4만원대 '더예한복 363 단아소예 한복세트'다. 머리띠와 헤어밴드, 속치마 등도 8000원대부터 1만원대에 판매한다.
유아동 추석빔 특가전에는 휠라키즈·캉골키즈·타미힐피거키즈·빔보빔바·래핑차일드 등 30여개 브랜드가 참여한다. 운동화와 긴팔 티셔츠, 데님 재킷 등을 할인 판매한다.
유아동 패션 상품에도 구매 금액에 따라 최대 5000원 할인 또는 15% 즉시 할인 쿠폰을 제공한다. 행사 상품은 로켓배송으로 받아볼 수 있다.
kji01@newspim.com