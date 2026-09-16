조정식 의장, 카자흐스탄 대통령과 회담…"전략동반자 관계 격상 환영"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 16일 토카예프 대통령과 회담했다.
- 양국 관계 격상과 의회·경제 협력 확대를 논의했다.
- 조 의장은 인적 교류와 홍범도 유해 봉환에 감사했다.
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홍범도 장군 유해 봉환에 감사…"국회도 양국 협력 적극 뒷받침"
토카예프 "한국은 가장 신뢰하는 우호적 파트너 중 하나"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장은 16일 카슴-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 만나 양국 관계 발전과 의회 간 교류·협력 방안을 논의했다.
조 의장은 이날 국회 접견실에서 토카예프 대통령과 회담을 갖고 "대통령의 이번 방한을 계기로 양국 관계가 '미래지향적 포괄적 전략동반자 관계'로 격상된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.
조 의장은 "카자흐스탄은 중앙아시아에서 한국의 최대 교역국이자 투자국"이라며 "앞으로 에너지 공급망과 디지털·AI 등 미래산업 분야에서도 양국 간 협력이 더욱 강화되길 기대한다"고 말했다.
양국 간 인적 교류 확대 필요성도 강조했다. 조 의장은 "지난해 양국 간 상호 방문객이 10만 명을 넘어선 것을 기쁘게 생각한다"며 "양국 국민 간 인적 교류도 더욱 확대되길 바란다"고 했다.
고려인 동포와 홍범도 장군을 매개로 한 역사적 인연도 언급했다. 조 의장은 "카자흐스탄은 중앙아시아로 이주한 고려인 동포들을 처음 맞이해 준 나라이며 현재도 12만 명의 고려인이 살고 있다"며 카자흐스탄 정부의 지원에 감사를 표했다.
특히 "홍범도 장군의 유해가 고국으로 봉환될 수 있도록 대통령께서 도와주신 것을 우리 국민은 깊이 감사하고 있다"고 말했다.
그러면서 "앞으로도 양국이 호혜적 협력과 공동 번영의 길로 더 크게 나아가길 바란다"며 "대한민국 국회도 양국 관계 발전을 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.
토카예프 대통령은 "대한민국은 카자흐스탄이 가장 신뢰하는 우호적 파트너 가운데 하나"라며 "양국 의회 간 협력도 활발하게 이뤄지고 있어 기쁘게 생각한다"고 화답했다.
이어 "현재 카자흐스탄에서는 한국 자본이 참여한 1000개 이상의 합작회사가 활동하며 성공적인 프로젝트들이 이뤄지고 있다"며 "교육·과학·의료·문화·관광 등 다양한 분야에서 양국 관계가 발전하고 있다"고 밝혔다.
또 "내년은 고려인들이 카자흐스탄에 정주한 지 90주년이 되는 뜻깊은 해인 만큼 양국이 함께 이를 기념할 수 있기를 바란다"고 했다. 토카예프 대통령은 조 의장의 카자흐스탄 공식 방문도 요청했다.
한편 조 의장과 토카예프 대통령은 회담 뒤 서울 여의도공원에서 열린 '카자흐스탄 유목 전통문화유산 교류행사'에 참석해 전통악기와 전통활을 체험하고 양국 전통무용이 어우러진 '우정의 춤' 공연을 관람했다.
oneway@newspim.com