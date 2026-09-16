질병청, 어린이·고령층 국가예방접종 앞당겨…21일부터 시작

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청이 16일 어린이·고령층 접종일을 앞당겼다.
- 생후 6개월~14세 어린이는 21일부터 맞는다.
- 65세 이상은 10월 6일~15일 순차 접종했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고령층은 6일부터 '시작'
연령별로 접종 일정 달라
백신 1233만 도즈 '확보'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 예년보다 이른 인플루엔자 유행에 어린이와 고령층의 인플루엔자 국가예방접종 시작일이 당겨진다.
질병관리청은 이른 인플루엔자 유행에 대응해 2026~2027절기 어린이와 어르신의 인플루엔자 국가예방접종 시작일을 당긴다고 16일 밝혔다.
학령기 유·소아 연령층에서 인플루엔자의 유행이 상대적으로 빠르게 증가하고 있다. 65세 이상에서 높은 입원환자 비중도 특징적으로 나타난다.
질병청은 이에 대응해 기존 1회 접종이 필요한 어린이 접종 일정인 오는 28일보다 일주일 당겨 21일부터 접종하도록 한다. 접종 횟수와 무관하게 생후 6개월~14세 모든 어린이는 21일부터 접종받을 수 있다.
65세 이상 고령층을 대상으로 한 국가예방접종일정도 3~6일 앞당긴다. 75세 이상 10월 6일, 70~74세 10월 12일, 65~69세 10월 15일 순으로 접종을 시작한다.
면역저하자 등 고위험군은 연령별 접종 일정과 무관하게 오는 10월 6일부터 의료진과 상담 후 접종할 수 있다. 고령층이 다수 생활하고 집단 감염에 취약한 요양병원과 요양시설은 백신이 공급되는 대로 접종을 시작한다.
질병청은 2026~2027절기 국가예방접종을 원활하게 진행하기 위해 약 1233만 도즈의 인플루엔자 백신을 확보했다. 조정된 일정에 따라 국가예방접종을 차질 없이 시행할 수 있도록 의료기관에 순차적으로 공급할 예정이다.
질병청은 인플루엔자 백신 수급 안정화를 위해 제조·수입사와 협의해 약 37만 도즈의 물량을 추가로 확보해 국가예방접종이 아닌 민간 접종에 활용하기로 했다.
그러나 민간 공급 여건이 예년보다 여유롭지 않은 상황이다. 세계보건기구(WHO)가 백신 품질검사에 필요한 B형 성분의 표준품을 지난 절기보다 1달가량 늦게 공급하면서 국내 생산·공급 일정에도 영향을 미쳤기 때문이다.
질병청은 식품의약품안전처와 긴밀히 협의해 출하 승인 일정을 당초 계획보다 약 2주 앞당겼으나 국가예방접종 개시 이전 충분한 여유 시간을 두고 백신을 공급하기 쉽지 않다고 했다.
임승관 질병관리청장은 "21일부터 대상자에 따라 순차적으로 인플루엔자 예방접종이 시작되므로 65세 이상 어르신, 임산부, 어린이 등은 대상자별 일정에 맞춰 접종을 받으시길 바란다"며 "접종일 이전이라도 손 씻기, 기침이나 재채기 할 때는 옷소매로 입과 코를 가리기 등 기침예절을 실천하고 사람이 많은 곳을 방문할 때는 마스크를 착용하는 등 호흡기감염병 예방수칙을 준수해 달라"고 당부했다.
sdk1991@newspim.com