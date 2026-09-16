복지부, 추석 앞두고 장애인 거주시설 방문…폭염·호우 피해 점검

AI 핵심 요약beta
- 복지부가 16일 용인 성가원을 찾아 점검했다.
- 은성호 실장이 입소자와 종사자를 격려했다.
- 폭염·호우·독감 피해와 건강상태를 살폈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"종사자 처우개선 노력"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 추석 명절을 앞두고 장애인 거주시설 점검에 나섰다.
은성호 복지부 인구사회서비스정책실장은 16일 오전 경기도 용인시 백암면 소재 장애인 거주시설 '성가원'을 방문해 시설 운영 현황을 점검하고 입소 장애인과 종사자들을 격려했다.
이번 방문은 지적 장애인들이 거주하는 시설에 여름철 폭염과 집중호우 등으로 인한 시설 피해나 어려움은 없었는지 등을 점검하기 위해 마련됐다.
환절기 유행하는 독감 등으로 입소자 분들의 건강상의 어려움은 없는지에 대한 현황을 점검하고 추석 명절 관련 입소 장애인과 종사자들을 격려하기 위해 마련됐다.
'성가원'은 현재 남성 성인 지적 장애인 32명과 지체 장애인 1명이 생활하고 있다. 한지공예, 걷기 운동(트레킹), 음악 동아리 활동, 맞춤형 재활프로그램 등 서비스를 제공하고 있다.
은 실장은 "입소 장애인 분들의 건강과 안전을 위해 밤낮없이 고생하고 계신다"며 "정부도 장애인분들이 안전하고 행복한 삶을 살아가시도록 지원하고 종사자 처우개선을 위해 노력하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com