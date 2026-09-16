한컴, 대구공공시설관리공단과 AI 행정 혁신 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 한컴이 15일 대구공공시설관리공단과 협약했다.
- AI로 공공행정 혁신 서비스 구현에 나섰다.
- 11월 30일까지 PoC로 정확도와 기능을 검증한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 대구공공시설관리공단과 인공지능(AI)을 활용한 공공행정 혁신에 나선다. 한컴은 15일 공단과 'AI 기반 혁신 행정 서비스 구현을 위한 업무협약'을 체결했다.
양 기관은 11월 30일까지 AI 기술을 행정 업무에 적용하는 기술검증(PoC)을 진행한다. 한컴은 거대언어모델(LLM)과 비전 AI 등을 활용해 시스템 설계와 기술·서비스 개발을 지원한다.
공단의 보고서와 업무 매뉴얼 등 비정형 데이터를 한컴의 AI 솔루션과 연계해 공공시설 관리 분야의 업무 지식을 AI가 활용할 수 있는지 확인하고 답변 정확도와 행정 업무 특화 기능을 검증할 계획이다.
양 기관은 공공 서비스 질 향상을 위한 AI 기반 지능형 서비스를 공동으로 발굴하고 공개 데이터 활용에도 협력한다.
한컴은 최근 공공기관과 기업을 대상으로 AI 사업을 확대하고 있다. 국회 빅데이터 플랫폼 구축, BGF그룹 AI 지식 검색 시스템 구축, 한국서부발전 생성형 AI 사업 등을 수행했으며 한국수력원자력의 원전 특화 생성형 AI 플랫폼에 '한컴어시스턴트'를 연계했다.
한컴은 '한컴어시스턴트' 등 AI 솔루션을 중심으로 여러 AI 에이전트와 기업 데이터, 업무 시스템을 통합 운영하는 '에이전틱 OS'로 사업 영역을 확장하고 있다. 최근에는 남양유업과 에이전틱 OS의 실제 업무 환경 적용을 위한 기술검증에 착수하며 제조·유통 분야까지 사업을 넓히고 있다.
최재남 한컴 공공AI사업실장은 "이번 협약은 한컴의 AI 기술을 실제 공공행정 업무에 적용하고 효과를 검증하는 의미 있는 출발점"이라며 "대구공공시설관리공단과 긴밀히 협력해 현장에서 체감할 수 있는 AI 기반 행정 혁신 모델을 만들고 이를 다양한 공공 분야로 확산해 나가겠다"고 말했다.
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