[종합] 인텔과 美 메모리 생산 협력설에 SK하이닉스 "확정된 사항 없다"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 16일 미국 생산 협력설에 대해 확정된 사실이 아니라고 밝혔다.
- 인텔과의 협력, 미국 내 생산 포함 모든 시나리오가 결정되지 않았다고 했다.
- 로이터는 오하이오 공장 임차와 JV 설립 가능성을 보도했지만 초기 단계라 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
회사 측 "특정 기업 협력·미국 내 생산 모두 확정된 바 없어"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 미국에서 메모리 반도체를 생산하기 위해 인텔과 협력 방안을 논의하고 있다는 외신 보도에 대해 "확정된 사실이 아니다"라고 밝혔다. 글로벌 경쟁력 강화를 위해 여러 방안을 검토하고 있지만 미국 내 생산이나 특정 기업과의 협력이 결정된 것은 아니라는 설명이다.
SK하이닉스는 16일 자사 뉴스룸에 입장문을 내고 "글로벌 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토하고 있으나 현재 어떠한 사안도 확정된 바 없다"고 밝혔다. 이어 "기사에서 언급된 특정 기업과의 협력과 미국 내 생산을 포함한 두 가지 시나리오 역시 결정된 사항이 없다"고 재차 강조했다.
앞서 로이터통신은 이날 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 SK하이닉스가 인텔과 미국 내 메모리 반도체 생산 방안을 검토하고 있다고 보도했다.
보도에 따르면 검토 방안 가운데 하나는 인텔이 미국 오하이오주에 건설 중인 반도체 생산시설 일부를 SK하이닉스가 임차하는 것이다. SK하이닉스와 인텔, 메모리 공급을 안정적으로 확보하려는 주요 클라우드 기업들이 합작법인(JV)을 설립하는 방안도 거론된 것으로 전해졌다.
다만 논의는 초기 단계로 구체적인 투자 방식이나 생산 제품 등은 정해지지 않았다고 로이터는 전했다.
SK하이닉스가 미국에서 메모리 웨이퍼를 직접 생산할 경우 첫 현지 전공정 생산기지가 된다. 현재 인디애나주에 AI용 첨단 패키징 공장을 건설 중이지만 미국 내 웨이퍼 생산시설은 없다. 특히 미국 정부가 한국 반도체 기업에 현지 생산 확대를 지속적으로 요구하고 있는 가운데 SK하이닉스도 다양한 생산 거점 확보 방안을 검토하고 있어 이번 보도에 관심이 쏠렸다. 인텔과의 협력이 현실화하면 SK하이닉스는 독자 신설보다 부담을 낮춰 미국 생산 거점을 확보할 수 있고 인텔도 오하이오 공장 투자 부담을 덜 수 있다.
SK하이닉스의 해외 생산 거점 확대 가능성을 둘러싼 관측은 계속 나오고 있다. 지난 8월 일본 미야기현 메모리 공장 건설설에 이어 이번에는 미국 생산 가능성까지 제기됐다.
그러나 SK하이닉스는 일본에 이어 미국 생산설에 대해서도 "확정된 사항은 없다"며 선을 그었다. 현재 일본과 미국 모두 투자 여부와 생산 제품, 일정 등 구체적으로 결정된 내용은 없다는 것이다.
다만 해외 생산 거점 후보가 잇따라 거론되면서 SK하이닉스의 중장기 생산능력 확대와 글로벌 생산기지 다변화 전략에 업계의 관심이 커지고 있다.
mkyo@newspim.com