한-중앙亞 정상들 만찬…李대통령 "풍성한 협력의 식탁 차려, 함께 '미래의 실크로드'로"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 한-중앙아시아 만찬을 열었다
- 한국과 중앙아시아는 미래의 실크로드를 함께 열자고 했다
- 에너지·기술 등 협력으로 청년의 기회를 넓히자고 강조했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 16일 중앙아시아 5개국(우즈베키스탄·투르크메니스탄·카자흐스탄·타지키스탄·키르기스스탄) 정상과 함께 공식 만찬을 갖고 "한국과 중앙아시아는 '멀지만 가까운 이웃'이란 말이 가장 어울리는 오랜 친구"라며 "우리가 함께 달릴 '미래의 실크로드'는 에너지와 첨단기술, 기업과 시장을 하나로 이어주며 양국 청년들에게 꿈과 희망의 길을 새롭게 열어줄 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 서울에서 카슴-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령, 사디르 자파로프 키르기즈공화국 대통령, 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령, 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령, 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 함께 1차 한-중앙아시아 정상회의를 가졌다.
이 대통령은 회의 이후에 이어진 공식 만찬의 만찬사에서 "오늘 대한민국과 중앙아시아 5개국 정상들은 역사적인 1차 '한·중앙아시아 정상회의'의 출발을 알리며 새로운 협력의 시대를 만들어가자고 선언했다"고 밝혔다.
이 대통령은 우선 "중앙아시아에서는 귀한 손님이 오면 가장 좋은 음식을 아낌없이 내어놓는다고 들었다"며 "우리 한국에서도 반가운 사람을 만날 때면 정답게 '밥을 먹었느냐'고 묻곤 한다"고 공감대를 형성했다.
그러면서 "오늘 정상회의에서 우리는 풍성한 협력의 식탁을 차렸다"며 "에너지, 교역·투자, 교통·인프라, 인공지능과 디지털 전환, 기후 위기와 평화·안보에 이르기까지 오늘 만찬의 메뉴 못지않게 다채로운 협력의 주제들"이라고 짚었다.
이 대통령은 이어 "중앙아시아에서는 손님의 찻잔을 가득 채우지 않는다고 들었다. 잔을 자주 채워드리며, 조금이라도 더 오래 함께 하겠다는 애정의 표현이라 생각한다"며 "저도 같은 마음으로 여러분들을 모시고 있다"고 환영했다.
이 대통령은 "오늘 함께해 준 중앙아시아의 다섯 나라들은 대한민국이 더 자주, 더 오래 마주 앉고 싶은 진정한 친구다. 그 소중한 마음을 담아, 건배를 제의한다"며 "대한민국과 중앙아시아의 변함없는 우정을 위하여! 함께 열어갈 '번영의 실크로드'를 위하여!"라고 했다.
the13ook@newspim.com