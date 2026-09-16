STX, 회생계획 인가…재무구조 개선 본격화

AI 핵심 요약beta
- 범한산업 인수 추진 STX가 16일 회생계획 인가를 받았다.
- 서울회생법원은 회생담보권자와 회생채권자 찬성으로 인가했다.
- STX는 인수대금으로 채무를 갚고 재무구조를 개선할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 범한산업이 인수를 추진하는 STX가 서울회생법원으로부터 회생계획 인가 결정을 받았다.
STX는 서울회생법원이 16일 회사가 제출한 회생계획안을 인가했다고 이날 공시했다. 회생계획안은 이날 서울회생법원에서 열린 관계인집회에서 가결됐다.
재판부 집계 결과 회생담보권자조에서 의결권자 전원이 회생계획안에 찬성했다. 회생채권자조에서는 총 의결권 약 3895억원 중 3562억원을 확보한 채권자가 찬성했다. 주주조는 의결권이 없어 집계되지 않았다.
채무자회생법에 따라 회생계획안 가결 요건은 회생담보권자조 의결권 총액의 4분의3 이상, 회생채권자조 의결권 총액의 3분의2 이상이다. STX 회생계획안은 법정 가결 요건을 충족해 가결됐다.
계획안에는 범한산업의 인수대금을 주요 재원으로 회생담보권 및 회생채권을 변제하고, 일부 회생채권을 출자전환하는 내용 등이 포함됐다. STX는 채권 변제와 자본변경 등 절차를 이행하면서 재무구조를 개선할 방침이다.
STX는 인가 전 인수합병(M&A)를 추진했다. 공개경쟁입찰을 통해 범한산업을 최종 인수자로 선정했다. 이후 범한산업과 변경 투자계약을 체결했다. 범한산업은 인수대금 680억원을 전액 납입했다.
STX는 이번 인가를 계기로 범한산업과의 인수 절차를 순차적으로 진행하는 한편, 영업 활동을 확대하고 주력인 무역사업을 재정비할 계획이다.
blue99@newspim.com