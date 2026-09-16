홍지선 "3기 신도시 교통, 입주 맞춰 함께 챙길 것"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관 후보자가 16일 신도시 교통망도 함께 추진하겠다고 했다
- 홍 후보자는 3기 신도시 공급 속도와 교통망 구축을 병행하겠다고 밝혔다
- 입주 시기에 맞춰 교통을 챙기고 선교통 원칙도 지키겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관 후보자가 3기 신도시 공급 속도를 높이는 과정에서도 광역교통망 구축을 함께 추진하겠다는 입장을 밝혔다.
16일 국회에서 열린 국회 국토교통위원회 국토교통부 장관 인사청문회에서 홍 후보자는 3기 신도시 조성 기간 단축 과정에서 교통망 구축이 뒤처질 수 있다는 유상범 국민의힘 의원 지적에 "교통 따로, 주거정책 따로가 아니라 같이 가는 것"이라며 "입주 시기에 맞춰 교통도 함께 챙기도록 하겠다"고 답했다.
유 의원은 2기 신도시에서 입주 이후 교통망이 뒤늦게 구축되면서 교통 불편이 발생했던 점을 언급하며 정부의 3기 신도시 공급 속도전 과정에서도 같은 문제가 반복될 수 있다고 지적했다.
이에 홍 후보자는 자신이 과거 강조했던 '선교통 후입주' 원칙에 대해 "입주가 100% 다 되기 전에는 교통 개통이 먼저 준비돼야 한다는 차원에서 말씀드린 것"이라며 "지금도 사업을 추진하면서 교통을 입주 시기에 맞춰 같이 챙기겠다"고 강조했다.
min72@newspim.com