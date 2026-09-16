조정식 의장, 김기문 중기중앙회 회장단 접견..."공정 시장환경 확립 힘쓸 것"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 16일 김기문 회장단을 접견했다.
- 공정한 시장환경 확립을 위해 제도 개선을 약속했다.
- 김기문 회장은 중소기업 양극화 해소 관심을 요청했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 조정식 국회의장은 16일 의장 집무실에서 김기문 중소기업중앙회 회장을 비롯한 회장단을 접견하고 "공정한 시장환경 확립을 위해 국회가 제도 개선에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
조 의장은 이날 중소기업 관련 주요 입법 현안들에 대한 의견을 청취했다.
조 의장은 "올해 대내외적으로 어려운 경제 여건 속에서도 상반기 중소기업 수출이 역대 최고치인 640억 달러를 기록했다"면서 "화장품·반도체 등 다양한 품목의 수출을 통해 우리나라의 수출의 저변을 크게 높여준 데 대해 깊이 감사드린다"고 격려했다.
이어 "중소기업이 제대로 성장하려면 공정한 시장환경이 만들어져야 한다"면서 "기업의 생사가 걸린 기술 탈취와 불공정 거래를 반드시 근절해야 하며, 국회도 공정한 시장질서 확립을 위한 제도 개선에 힘쓰겠다"고 강조했다.
또한 "AI(인공지능) 대전환과 탄소중립 시대에 중소기업이 뒤처지지 않도록 정부의 적극적인 지원과 함께 중소기업 스스로 대전환의 위기를 기회로 바꾸려는 노력이 필요하다"고 당부했다.
조 의장은 "중소기업은 우리 경제의 든든한 버팀목으로, 중소기업이 잘돼야 고용이 늘고 민생경제도 고르게 발전할 수 있다"며 "현장의 목소리가 입법과 제도 개선에 충실히 반영될 수 있도록 국회가 더욱 노력하겠다"고 말했다.
이에 김 회장은 "의장님께서 예전부터 중소기업에 깊은 애정을 갖고 입법을 비롯한 여러 분야에서 많은 도움을 주셨던 것을 잘 기억하고 있다"면서 "최근 중소기업의 양극화 문제가 심각한 만큼 이 문제에 각별한 관심을 가져주시길 부탁드린다"고 밝혔다.
kimsh@newspim.com