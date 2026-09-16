SKT, 스타트업과 협력 강화...2030년까지 500곳 키운다

AI 핵심 요약beta
- 정재헌 SK텔레콤 CEO가 16일 스타트업 8명과 만났다
- 사업 애로를 듣고 협력 방안을 논의했다
- SKT는 2030년까지 500개 혁신기업 육성한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 정재헌 최고경영자(CEO)가 16일 스타트업 대표 8명을 만나 사업 추진 과정의 애로사항을 청취하고 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
서울 중구 SKT타워에서 열린 이번 만남은 스타트업 육성 과정에서 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다. 정 CEO는 지난 3월 모바일월드콩그레스(MWC)에서 스타트업 대표들과 만난 이후 직접 소통을 지속하고 있다.
SKT 구성원들도 참석해 대기업과 스타트업 간 협업 사례를 소개했다. 드론 기반 AI 인프라 안전진단 솔루션을 개발한 시에라베이스는 SKT와 함께 통신탑 안전 점검을 자동화하는 프로젝트를 진행 중이다.
지난 2013년부터 다양한 영역에서 스타트업을 발굴·지원해 온 SKT는 올해 상호 성장을 위한 파트너십 강화를 목표로 스타트업 육성 프로그램을 고도화했다.
SKT는 스타트업 협업 플랫폼 '스케치(SKTCH)'를 런칭·운영하며 ▲전문가 멘토링 ▲SKT와의 협업 기회 발굴 및 사업 고도화 ▲국내외 전시 참여 ▲투자 유치 기회 지원 등을 통해 스타트업의 혁신 역량과 SKT의 AI 기술·사업 역량을 연결하고 있다. 특히 2030년까지 5년간 500개 혁신 기업을 육성하고 함께 성장하겠다는 목표다.
정재헌 SKT CEO는 "스타트업은 SKT가 AI 시대 새로운 사업 기회와 성공 스토리를 함께 만들어갈 중요한 파트너"라며 "현장의 목소리를 지속적으로 듣고 서로의 강점을 연결해 실질적인 성장을 만들 수 있는 협력을 확대하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com