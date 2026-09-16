[베트남 증시] 신중한 투자 심리에 하락...SSB, 글로벌 지수 편입에 3일 연속 상한가

AI 핵심 요약beta
- 16일 베트남 증시는 차익실현에 하락했다.
- VN지수는 1810.11로 0.06% 내렸다.
- 외국인은 3일째 순매수했고 IT·은행은 강했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소)273.22(-0.91, -0.33%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 16일 베트남 증시는 하락했다. 신중한 심리가 지배적인 가운데, 전날 상승 뒤 차익 실현에 나선 것으로 풀이된다.
호찌민 VN지수는 0.06% 하락한 1,810.11포인트, 하노이 HNX지수는 0.33% 내린 273.22포인트로 거래를 마쳤다.
이날 시장은 큰 폭의 변동성을 보였다. 매수세와 매도세가 맞서면서 지수가 확실한 상승세를 다지는 데 실패했다고 Z뉴스는 전했다.
VN지수는 거래 내내 좁은 범위 내에서 기준선을 심으로 등락을 반복했다. 대형주들 사이에서 뚜렷한 괴리 나타났으며, 시장을 주도할 만한 강력한 부문이 부재했다고 매체는 덧붙였다.
유동성 또한 투자자들의 신중한 태도를 반영했다. 오늘 세 거래소 전체 거래액은 약 16조 3,000억 동(약 8,606억 원)에 그쳤다. 이는 전 거래일 대비 10% 이상 감소한 것으로, 최근 조정 국면에 진입한 이후 자금 유입 조짐은 보이지 않고 있고, 매수세는 일부 종목에 집중되고 있다.
오늘 거래에서 주목할 만한 점은 외국인 자금 흐름이었다. 외국인 투자자들은 약 2,600억 동 규모의 순매수를 기록하며 3거래일 연속 순매수를 이어갔다. SBT(Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company), FPT(FPT Corporation), BSR(Petrovietnam Refining And Petrochemical Corporation)에 매수세가 몰린 반면, VHM(Vinhomes), VIC(Vingroup Joint Stock Company), VIX(VIX Securities Joint Stock Company)는 매도 압력을 강하게 받았다.
업종별로는 혼조세를 보였다. GAS(PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation), PGV(Power Generation Joint Stock Corporation), DTK(Vinacomin Power Holding Corporation), GEG(Gia Lai Electricity Joint Stock Company) 등의 영향으로 유틸리티 부문이 가장 큰 폭으로 하락했고, 비필수 소비재와 헬스케어 부문도 부진했다.
반대로 정보기술(IT) 부문은 FPT(FPT Corporation), ELC(Elcom Technology Communications Corporation), ITD(ITD Corporation) 등에 힘입어 가장 큰 폭으로 상승했다.
은행 부문도 지수 낙폭을 제한하는 데 도움이 됐다. SSB(Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank)는 이날까지 3거래일 연속 상한가를 기록했고, ACB(Asia Commercial Joint Stock Bank), MBB(Military Commercial Joint Stock Bank), CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade), TCB(Techcombank)도 상승했다.
이 중 SSB의 강세는 글로벌 지수 산출 기관인 마켓벡터 인덱스(MarketVector Indexes)가 2026년 3분기 정기 변경 결과를 발표한 데 따른 것이다. 마켓터는 이번 정기 리뷰에서 SSB를 '마켓벡터 베트남 로컬 지수(MarketVector Vietnam Local Index)'에 유일하게 신규 편입했다.
해당 지수는 약 5억 2,000만 달러(약 7,116억 원) 규모의 자금을 운용하는 해외 유명 상장지수펀드(ETF) '반에크 벡터스 베트남 ETF'가 추종하는 기초 지수다.
SSB는 앞서 2026년 9월 1일부로 MSCI 프론티어 마켓 지수에 편입됐다. 또한, 2026년 9월 리뷰를 통해 FTSE 글로벌 올캡 지수에도 9월 21일부로 편입될 예정이다.
hongwoori84@newspim.com