스마일게이트, '로드나인'에 '아바타 각성' 등 대규모 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 16일 로드나인에 아바타 각성 등 추가했다.
- 무기 마스터리·어빌리티를 개편하고 공허의 네바도 넣었다.
- 추석 던전·출석·푸시 이벤트와 신규 스킨도 선보였다.
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신규 월드 보스·추석 이벤트 추가
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로드나인'에 신규 성장 콘텐츠와 밸런스 개편을 적용했다.
스마일게이트는 '로드나인'에 신규 성장 시스템 '아바타 각성'과 신규 월드 보스 등을 추가하고 추석 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.
'아바타 각성'은 영웅 등급 이상의 아바타를 재료로 사용해 포인트를 모으고 아바타를 강화하는 시스템이다. 3포인트를 모두 모으면 추가 재화 소모 없이 100% 확률로 각성할 수 있다.
각성한 아바타는 능력치와 수집·인연 효과가 상승한다. 특정 등급의 아바타를 각성하면 전용 외형도 적용된다.
무기 마스터리와 어빌리티 밸런스도 개편했다. 일부 무기 마스터리의 성능을 조정하는 한편 대부분의 무기 마스터리는 상향했다.
물리 계열 직업과 관련 어빌리티도 상향해 직업 간 밸런스를 조정했다.
신규 월드 보스 '공허의 네바'도 추가됐다. 이용자는 보스를 처치해 신화 등급 무기와 방어구, 상급 용주사위, 안장 등을 획득할 수 있다. 등장 일정은 추후 공지할 예정이다.
추석을 맞아 이벤트 던전 '달빛 정원'도 다음 달 7일까지 운영한다. 이용자는 던전에서 얻은 '햇과일 더미'와 '토끼 송편' 등을 활용해 탈것 각성 재료와 각종 소환권으로 교환할 수 있다.
다음 달 21일까지는 '달빛 가득한 추석 특별 출석 이벤트'를 진행한다. 이용자는 이벤트 기간 골드 꾸러미 상자와 아바타 소환권을 최대 165회 획득할 수 있다.
오는 23일부터 30일까지는 '달빛 가득한 추석 푸시 이벤트'를 통해 각종 소환권을 총 352회 제공한다. 추석 당일인 25일에는 영웅 등급 아바타를 확정 획득할 수 있는 '자수정 아바타 소환권'도 지급한다.
이 밖에도 오는 25일부터 27일까지 카카오톡 친구 추가 쿠폰 이벤트를 진행한다. 추석 콘셉트 신규 아바타 스킨 '하얀 토끼 항아'도 함께 출시됐다.
flurry327@newspim.com