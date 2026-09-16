도로공사, 방글라데시·튀르키예와 해외사업 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사가 16일 GICC서 해외 협력 확대를 논의했다.
- 방글라데시와는 O&M 계약 연장 방안을 살폈다.
- 튀르키예와는 신규 투자사업 추진을 협의했다.
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17일 교통관제센터서 ITS·교통관제 역량 소개
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국도로공사가 방글라데시와 튀르키예를 중심으로 해외 도로·교통시장 진출 확대에 나선다.
16일 공사는 서울 콘래드 호텔에서 국토교통부 주최로 열리는 '2026 글로벌 인프라 협력 콘퍼런스(GICC)'에 참가해 주요 해외 고위급 인사들과 도로·교통 분야 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
GICC는 지난 2013년 처음 개최된 이후 전 세계 90개국의 장·차관과 발주처 최고경영자 등 해외 인프라 핵심 인사들이 참여해 온 행사다. 올해 행사에는 30여개국 장·차관 등 500여명이 참석했다.
공사는 이번 행사에서 샤이크 라비울 알람 방글라데시 도로교통교량부 장관과 아흐메트 귈센 튀르키예 도로청 청장을 만나 국가별 사업 현황을 점검하고 후속 협력 방안을 논의했다.
방글라데시와는 지난 2014년 '파드마대교 시공감리' 사업을 시작으로 협력을 이어오고 있다. 현재는 '파드마대교 및 N8 고속도로 O&M 사업'을 수행하고 있으며 사업기간이 2027년 만료됨에 따라 계약 연장 방안을 논의했다.
튀르키예에서는 2024년 '나카스~바삭세히르 투자사업' 수주를 시작으로 올해 '크날르~말카라 운영유지관리 사업'과 '말카라~차나칼레 대수선 사업'을 수주한 성과를 공유했다.
공사는 후속 사업인 '이즈미르 북동부 순환도로 투자사업' 추진을 위한 협력 방안도 논의했다. 오는 17일에는 GICC 참가국 관계자들을 대상으로 도로공사 교통관제센터 견학을 진행한다. 이를 통해 첨단 ITS와 교통관제 역량을 선보일 예정이다.
유정훈 공사 사장은 "정부 주최 국제행사인 GICC 참여를 통해 해외 주요 기관들과 협력체계를 견고히 하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 해외 협력 네트워크를 확대해 우리 공사의 해외시장 진출이 활발해질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
Q. 한국도로공사는 이번 GICC에서 어떤 국가들과 협력 방안을 논의했나요?
A. 방글라데시와 튀르키예 고위급 인사들과 각각 도로·교통 분야 사업 현황을 점검하고 후속 협력 방안을 논의했습니다. 방글라데시에서는 기존 운영·유지관리 사업의 계약 연장, 튀르키예에서는 신규 투자사업 추진이 주요 의제로 다뤄졌습니다.
Q. 방글라데시와는 어떤 사업을 진행하고 있나요?
A. 한국도로공사는 2014년 '파드마대교 시공감리' 사업을 시작으로 방글라데시와 협력을 이어왔습니다. 현재는 '파드마대교 및 N8 고속도로 O&M 사업'을 수행하고 있으며 사업기간이 2027년 만료될 예정이어서 계약 연장 방안을 논의했습니다.
Q. 튀르키예에서는 어떤 사업을 수주했나요?
A. 2024년 '나카스~바삭세히르 투자사업'을 수주한 데 이어 올해 '크날르~말카라 운영유지관리 사업'과 '말카라~차나칼레 대수선 사업'을 수주했습니다.
Q. 튀르키예에서 추가로 추진하는 사업도 있나요?
A. 네. 한국도로공사는 후속 사업으로 '이즈미르 북동부 순환도로 투자사업'을 추진하고 있으며 이번 GICC에서 사업 추진을 위한 협력 방안을 논의했습니다.
Q. GICC 참가국 관계자들에게 한국도로공사의 어떤 기술을 소개하나요?
A. 오는 17일 GICC 참가국 관계자들을 대상으로 한국도로공사 교통관제센터 견학을 진행합니다. 이를 통해 첨단 지능형교통체계(ITS)와 교통관제 역량을 선보일 예정입니다.
chulsoofriend@newspim.com