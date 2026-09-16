감성코퍼레이션 '스노우피크 어패럴', 中 대형 매장 잇달아 출점

AI 핵심 요약beta
- 감성코퍼레이션이 16일 스노우피크 어패럴 중국 매장 확대에 나섰다.
- 8월 말 타이위안, 5일 지난에 대형 매장을 잇달아 열었다.
- 베이징·상하이 등 주요 도시로 유통망을 넓힐 계획이다.
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베이징·상하이·우한 추가 출점 예정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 라이프스타일 아웃도어 기업 감성코퍼레이션이 전개하는 '스노우피크 어패럴'이 중국 주요 도시에서 대형 매장을 잇달아 열며 현지 오프라인 유통망을 확대한다.
16일 감성코퍼레이션에 따르면 스노우피크 어패럴은 지난 8월 말 중국 산시성 타이위안 산산 아울렛에 약 504㎡ 규모의 매장을 열었다. 화북 지역 첫 매장인 타이위안 산산점은 스노우피크 어패럴의 최신 의류 제품과 캠핑 장비, 시즌 오프 상품 등을 판매한다.
지난 5일에는 산둥성 지난시 헝롱광장에 약 350㎡ 규모의 매장을 추가로 열었다. '내추럴 럭셔리(Natural Luxury)'를 콘셉트로 조성했으며 중국 내 반려동물 동반 라이프스타일 수요를 고려해 애견용품 제품군도 도입했다.
스노우피크 어패럴은 현지 파트너사인 비인러펀과 협력해 중국 주요 도시를 중심으로 유통망을 확대하고 있다. 향후 베이징과 상하이, 우한 등 중국 주요 1선 및 신(新) 1선 도시에도 추가 매장을 열 계획이다.
국내에서는 최근 서울 한남동 나인원 한남에 신규 매장을 열었다. 나인원 한남점은 스노우피크 어패럴 제품과 브랜드의 라이프스타일을 경험할 수 있도록 매장 공간을 구성했다.
스노우피크 어패럴 관계자는 "중국 시장 내 성공적인 안착을 위해 타이구리, 완샹청 등 중국을 대표하는 프리미엄 럭셔리 쇼핑몰에 대형 규모로 진출하여 브랜드 인지도와 존재감을 확고히 다지고 있다"며 "현지 파트너사인 비인러펀과의 전략적 협력을 바탕으로 중국 주요 거점 도시 중심의 유통망을 지속 확대할 계획"이라고 설명했다.
이어 "베이징, 상하이, 우한 등 중국 주요 1선 및 신(新) 1선 도시에도 추가 매장 오픈이 예정되어 있다"며 "아웃도어 최대 성수기인 FW(가을·겨울) 시즌을 앞두고 글로벌 브랜드 경쟁력과 시장 영향력을 한층 더 강화해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
winter1004@newspim.com