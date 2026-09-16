SH, 디지털 감리·시공 자동화 로봇 현장실증

AI 핵심 요약beta
- SH가 16일 마곡16단지서 로봇 현장 실증을 했다.
- 14일 성과 공유회서 디지털 감리·시공 자동화 기술을 검증했다.
- 스마트 감리·원격검측 등 12개 기술을 12월까지 보완한다.
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14일 마곡16단지 공공주택 건설 현장서 실증
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 감리와 시공 등을 자동으로 수행하는 로봇 현장 실증을 진행했다고 16일 밝혔다.
SH는 지난 14일 서울 강서구 마곡16단지 공공주택 건설 현장에서 '디지털 감리 및 시공 자동화 기술' 현장 실증·성과 공유회를 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 연구 총괄기관인 SH와 단국대학교 스마트안전기술센터와 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원이 후원했다.
연구단은 지난 5년간 국토교통부 국책 연구개발 과제로 추진한 디지털 감리 및 시공 자동화 기술 현장 적용 가능성과 보완 사항을 확인하기 위해 마련됐다.
주요 실증 기술은 ▲서류 없이 태블릿으로 검측하고 기록하는 '스마트 감리 플랫폼' ▲인공지능과 3D 카메라로 철근 배근 상태 판정하는 '원격 검측 기술' ▲위험한 작업을 대신하는 '시공 자동화 로봇' 등 12개다.
연구단은 실증 과정에서 개선 사항을 발굴해 과제 종료 시점인 올해 12월까지 반영할 계획이다.
황상하 SH 사장은 "이번 실증은 디지털 감리와 시공 자동화 기술의 현장 적용 가능성과 보완 사항을 확인했다"며 "스마트 건설기술은 건설 인력 감소와 안전·품질 관리 강화 등 건설 현장이 직면한 여러 과제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com