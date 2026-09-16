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李대통령, 첫 한-중앙아 정상회의 주재…'서울선언'으로 정상회의 정례화

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  • 이재명 대통령이 16일 서울서 한-중앙아정상회의를 열고 서울선언을 채택했다
  • 양측은 2년마다 정상회의를 열고 산업·공급망 MOU를 체결했다
  • AI·기후 협력과 고려인 90주년 사업도 함께 추진하기로 했다

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산업·공급망 MOU 체결, 산업장관 협의체 신설
2028년 카자흐스탄 아스타나서 2차 정상회의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 16일 서울에서 중앙아시아 5개국(우즈베키스탄, 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄) 정상과 '1차 한-중앙아시아 정상회의'를 열고 양 지역 협력 비전을 담은 '서울선언'을 채택했다.

양측은 정상회의를 2년마다 정례 개최하기로 하고, 산업·공급망 협력 양해각서(MOU)를 체결하는 등 협력 체계를 정상급으로 끌어올렸다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 서면 브리핑에서 이 대통령이 '한-중앙아시아 협력 방향 및 혁신·번영·연계성 강화를 위한 파트너십'을 주제로 열린 이번 정상회의를 주재했다고 밝혔다.

회의에는 카슴-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령, 사디르 자파로프 키르기즈공화국 대통령, 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령, 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령, 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령이 참석했다.

이재명 대통령이 16일 서울의 한 호텔에서 1차 한-중앙아시아 정상회의를 열고 개회사를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 이 대통령 '실크로드 정신' 강조…중앙亞 정상들 "신뢰할 수 있는 파트너"

이 대통령은 개회사에서 경제와 안보가 긴밀히 연결되는 대전환의 시대에 동과 서를 잇던 '실크로드 정신'이 어느 때보다 필요하다고 강조했다. 이 대통령은 90여 년 전 중앙아시아에 정착한 고려인의 역사와 30년 넘는 교류로 쌓인 상호 신뢰를 바탕으로 교역·투자, 산업·인프라, 교육·문화 등 폭넓은 분야에서 협력을 강화해 공동번영을 이루자고 제안했다.

중앙아시아 5개국 정상들은 이번 회의로 정상 차원에서 한-중앙아시아 지역협력을 논의할 기반이 마련된 점을 높이 평가했다. 정상들은 한국이 신뢰할 수 있는 파트너이며, 한국의 제조·기술 역량이 각국의 산업고도화 정책을 효과적으로 뒷받침할 협력 자산이라고 언급했다. 아울러 한국과의 협력을 보다 포괄적이고 전략적으로 발전시키길 희망한다고 밝혔다.

이 대통령은 본회의에서 양측이 2007년 '한-중앙아시아 협력 포럼' 출범, 2017년 상설 사무국 설치 등으로 지역 차원의 협력을 꾸준히 쌓아 왔다고 상기했다. 이 대통령은 뛰어난 제조업 역량을 갖추고 시장과 공급망을 다변화해야 하는 한국과, 풍부한 자원과 성장하는 시장을 보유한 중앙아시아가 서로의 잠재력을 끌어낼 최적의 파트너라고 강조했다.

이 대통령은 상호보완적 강점을 극대화하려면 개별 국가 간 협력을 넘어 지역 차원의 협력이 필수적이라고 했다. 이 대통령은 양자협력과 'C5+1(중앙아시아 5개국+한국)' 협력을 병행해 각국 수요에 맞는 실질 협력을 심화하고, 국경을 초월한 역내 공통 현안에 공동 대응하길 희망한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 16일 서울 한 호텔에서 열린 2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의 개회사를 전하고 있다. [사진=KTV] 2026.09.16

◆ 파트너십·평화·실질협력·미래협력·인적 연결…5대 핵심축 제시

이 대통령은 한-중앙아시아 공동번영의 비전으로 ▲파트너십 ▲평화 ▲호혜적 실질협력 ▲미래지향적 협력 ▲사람 간 연결 등 5대 핵심축을 제시했다.

먼저 이 대통령은 경제·안보 환경과 산업·기술의 변화가 빨라지는 만큼 양측 관계도 개별 현안 대응을 넘어 중장기 미래과제를 함께 준비하는 전략적 관계로 진화해야 한다고 했다. 이 대통령은 정상회의를 정례화하고, 협력 방향과 장기 비전을 담은 '서울선언'을 공동의 이정표로 삼아 새로운 과제와 성과를 쌓아 나가자고 제안했다.

이 대통령은 평화 분야에서는 평화가 산업 발전과 경제성장의 기본 토대라고 강조하며, 중앙아시아 5개국이 2006년 비핵지대 조약 서명과 국경 문제 협의 등으로 역내 평화와 안정에 기여해 왔다고 평가했다.

이 대통령은 정부가 상호존중과 긴장 완화를 토대로 북핵 문제 해결, 남북대화 복원, 정전체제의 평화체제 전환을 추진하고, 북미대화를 포함한 당사자 간 대화 재개에 외교적 노력을 다하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 이러한 노력에 중앙아시아 5개국의 지속적인 지지를 당부하는 한편, 테러리즘·초국가범죄·사이버 위협 등 국경을 초월한 문제 해결에 한국의 경험과 역량을 나누겠다고 약속했다.

◆ 산업장관 협의체 신설…AI·기후 이니셔티브 채택

실질협력과 관련해 이 대통령은 지난 30여 년간 중앙아시아가 눈부시게 발전한 만큼, 이제는 개별 사업과 인프라 구축을 넘어 산업 역량과 가치사슬을 함께 키우는 단계로 나아가야 한다고 강조했다. 이 대통령은 핵심광물·에너지와 농·축산업 등 중앙아시아가 강점을 지닌 분야에서 현지 가공·제조를 늘리고 한국의 기술과 인재 양성 역량을 결합하는 '호혜적 가치사슬'을 제안했다.

중앙아시아는 부가가치와 일자리를 창출하고, 한국은 공급망과 시장의 선택지를 넓히는 구조다. 이 대통령은 철도·물류·에너지 인프라 구축과 통관·인증·지식재산권 등 제도 개선에도 힘쓰자고 했다.

양측은 이 제안을 바탕으로 '한-중앙아시아 산업 및 공급망 협력 MOU'를 체결하고 산업정책, 제조업, 인프라, 핵심광물·에너지, 디지털 전환 분야에서 협력을 심화하기로 했다. 이를 실행할 제도적 기반으로 '한-중앙아시아 산업장관 협의체'도 신설했다.

미래지향적 협력 분야에서 이 대통령은 인공지능(AI)과 기술 변화의 기회를 함께 활용하고 기후위기에 공동 대응해 새로운 성장동력과 지속가능한 발전의 토대를 만들자고 했다. 이 대통령은 AI·디지털 전환으로 산업 경쟁력과 공공서비스를 혁신하고, 수자원 관리·산림복원·에너지 전환 등 기후협력을 확대하자고 제안했다.

이에 양측은 '한-중앙아시아 미래 AI 및 과학기술 파트너십 이니셔티브'를 채택해 AI·과학기술 협력 원칙에 합의하고 정책·인력 교류를 늘리기로 했다. '한-중앙아시아 기후·에너지·환경 이니셔티브'도 채택해 탈탄소 녹색전환과 환경 개선 협력을 강화하기로 했다.

◆ 고려인 정착 90주년 기념사업 공동 추진

이 대통령은 한국과 중앙아시아가 사람으로 이어진 특별한 역사를 공유하고 있다고 강조했다. 이 대통령은 내년 고려인 정착 90주년을 앞두고 중앙아시아 각국의 구성원으로 뿌리내려 경제·사회·문화 발전에 기여해 온 고려인 공동체의 의미를 되새겼다. 이 대통령은 기술 인력과 전문가를 함께 양성하고 학생·연구자·기업인 교류를 넓혀 '사람의 성장'과 '산업·기술 협력'이 서로를 강화하는 선순환 구조를 만들자고 제안했다.

양측은 고려인 정착 90주년 기념사업을 공동 추진해 고려인의 역사적 가교 역할을 기리고 미래세대 간 유대를 강화하기로 했다. 항공·관광 협력과 유학생·산업인력·공무원 교류도 확대하기로 했다.

◆ 서울선언, 4대 협력 비전 담아…정상회의 2년마다 개최

6개국 정상이 채택한 서울선언은 ▲한-중앙아시아 파트너십의 제도화 ▲평화와 안정을 향한 동행 ▲혁신과 번영을 향한 미래 ▲사람과 신뢰를 통한 연결 등 4대 협력 비전을 담았다.

정상들은 정상회의를 2년마다 열고, 회의가 없는 해에는 외교장관급 '한-중앙아시아 협력 포럼'에서 성과 이행을 점검하기로 했으며, 차관급 고위급회의(SOM) 신설을 환영했다.

정상들은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 의지를 재확인했고, 중앙아시아 정상들은 남북대화 재개를 추진하는 한국 정부의 노력을 지지했다.

경제 분야에서는 중앙아시아 각국 정부 내 한국 기업 지원 전담창구(Korean Desk) 설치, 핵심광물·에너지·교통·물류 협력, 지식재산 분야 MOU 2건과 디지털 산림복원·기후대응 MOU 체결 등이 담겼다.

선언은 카자흐스탄이 2028년 아스타나에서 2차 정상회의 개최를 희망했고 나머지 국가들이 이에 동의했다고 명시했다.

홍 수석은 "이번 회의는 우리 외교의 지평을 유라시아로 한 단계 확장하고, 중앙아시아와의 오랜 인연을 미래지향적 상생의 파트너십으로 확대시켜 나가는 전환점이 될 것으로 평가한다"고 했다. 

the13ook@newspim.com

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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04
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대미 투자 시작되면 한·미 관계 좋아질까 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한·미 간 최대 갈등 요소인 한국의 대미 투자 첫 사업이 조만간 발표될 전망이다. 정부 출범 이후 최악의 상태에 빠진 한·미 관계가 대미 투자 발표로 진전될 수 있을지 관심이 집중되고 있다. 한·미는 이르면 이번 주 안에 대미 투자 1호 프로젝트를 공개할 것으로 알려졌다. 1호 사업은 텍사스주 엔시날 LNG 복합화력발전소 건설이 유력하다. 미국이 당초 198억 달러였던 사업비를 250억 달러로 증액할 것을 요구해 이 부분에 대한 막판 협상이 이어지고 있는 것으로 알려졌다. [영종도=뉴스핌] 김예원 기자 = 미국을 방문했던 김정관 산업통상부 장관이 지난달 20일 오후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국한 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.08.20 yeawon2@newspim.com ◆대미 투자, 한·미 갈등의 시발점 대미 투자 지연은 한·미 관계의 발목을 잡은 가장 직접적인 요인이다. 미국은 올해 초부터 대미 투자를 독촉했지만 한국은 '상업적 합리성'을 내세워 소극적인 태도를 보였다. 한국의 대미 투자 지연은 일본의 발빠른 투자 이행과 비교되면서 미국의 강한 불만을 초래했다. 미국과 5500억 달러 투자 합의를 한 일본은 올해 2월에 360억 달러 규모의 1차 프로젝트와 3월 730억 달러 규모의 2차 프로젝트를 확정한 데 이어 현재 3차 프로젝트를 논의 중이다. 더욱이 11월 중간선거에 위기감을 느끼고 있는 도널드 트럼프 대통령은 유권자들에게 경제적 성과로 내세울 수 있는 투자 유치가 절실히 필요한 상황이어서 투자를 지연시키고 있는 한국에 대한 분노와 불만이 매우 크다. 미국은 한국이 투자를 회피하고 있다고 판단하고 압박을 가하기 시작했다. 한·미 정상합의의 일부분인 한국의 핵잠수함 보유 및 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 권한 확대를 위한 협상이 중단됐고 쿠팡 문제, 정보통신망법 개정에 따른 미국 기업 차별 주장이 이어졌다. 최근 미국이 한국에 추가 투자와 함께 호르무즈 파병을 요구하고 있는 것도 대미 투자 지연에 따른 압박으로 볼 수 있다. 트럼프 대통령이 돌연 한·미 연합군사훈련 축소를 지시하고 북한과 조건없는 정상회담을 할 수 있다고 발표한 것도 한국에 대한 보복의 성격이 강하다. 정부의 한 관계자는 "지난해 한·미 정상이 합의한 관세 협상은 한국의 3500억 달러 대미 투자와 관세 인하만을 교환한 것이 아니라, 한·미 동맹의 안정성과 안전 보장 등이 포함된 패키지 형식의 합의여서 대미 투자가 안되면 외교 안보 전반에 악영향을 미치는 구조"라고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=블룸버그통신] ◆시간에 쫓기는 한국 한·미 관계의 가장 큰 걸림돌이었던 대미 투자 문제가 해결되기 시작하면 한·미는 산적한 현안에 대한 논의를 재개할 수 있다.  조현 외교부 장관은 18일로 예상되는 대미 투자 발표 전후로 곧장 미국을 방문해 마코 루비오 국무장관을 만나는 방안을 추진하고 있다. 조 장관은 대미 투자가 시작된 것을 계기로 그동안 중단됐던 핵잠수함, 농축·재처리 협상 재개를 비롯해 전시작전권 전환, 호르무즈 파병에 대한 정부의 입장 등을 미국 측에 설명할 것으로 예상된다. 조 장관이 대미 투자 발표와 동시에 미국을 방문하려는 이유는 시간이 없기 때문이다. 정부의 외교안보 분야에서 일하고 있는 한 소식통은 "한·미 관계를 조속히 정상으로 되돌려 놓지 않으면 위기가 올 수도 있다"고 우려했다. 현재의 불편한 한·미 관계가 유지되는 상황에서 트럼프 대통령이 중간선거 이후 북한과의 대화를 본격 추진한다면 한국이 큰 낭패를 볼 수 있다는 의미다. 한국의 가장 큰 우려는 트럼프 대통령이 북·미 대화에서 한국의 동의 없이 북한 핵문제에 대한 합의를 하는 이른바 '한국 패싱'이다. 북·미 대화에서 한국의 입장을 반영시키기 위해서는 한·미 간 치밀한 사전 조율이 필수적이다. 만약 지금과 같은 한·미 관계가 이어진다면 한국이 북·미 대화에 개입할 수 있는 통로가 차단되는 것이나 마찬가지다. 트럼프 대통령이 자신의 말대로 '연내 북·미 정상회담'을 추진한다면 한국으로서는 시간이 별로 없는 셈이다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석 계기로 한미 정상회담을 하기 앞서 악수하고 있다. [사진=청와대] 2025.10.29 ◆한·미 관계 완전 회복엔 역부족 대미 투자가 시작되면 한·미 관계의 분위기는 전반적으로 나아질 수 있다. 트럼프 대통령은 한국의 대미 투자를 환영하고 중요한 성과로 포장하는 정치적 레토릭을 쏟아낼 가능성이 높다. 중단됐던 핵잠수함, 농축·재처리 협상을 재개하기 위한 일정 논의도 시작될 수 있다. 그러나 한·미 갈등이 '없었던 일'이 되지는 않을 것으로 보인다. 이미 미국이 기대했던 것에 비해 너무 늦은데다 규모도 미국을 만족시키기 어려운 탓이다. 미국은 대외적으로 한국의 투자를 환영면서도 내심으로는 불만이 완전히 해소되지 않은 상태로 한국에 대한 압박을 유지할 가능성이 높다.  정부의 한 소식통은 "대미 투자가 신속히 진행됐더라면 한·미 관계 냉각이나 미국의 각종 압박을 피할 수 있는 여지가 있었겠지만 지금은 시기적으로 너무 늦었다"고 지적했다. 그는 "대미 투자 시작으로 한국을 향한 미국의 전방위적 압박의 강도가 다소 누그러질 수는 있겠지만 호르무즈 파병이나 추가 투자 요구를 거둬들일 것으로 보기는 어렵다"고 말했다.  문제는 이같은 상황이 '트럼프 시대'가 이어지는 동안 반복될 수 있다는 점이다. 미국은 경제와 안보를 한데 묶어 상대국을 압박하는 협상 방식을 취하고 있는데 반해 한국은 여전히 경제·산업 부처와 안보 관련 부처가 따로따로 영역을 나눠 미국을 상대하고 있기 때문에 유기적인 전략 조율이 불가능하다.  정부가 대미 관계에서 관세와 투자, 첨단 기술, 공급망, 안보를 총체적으로 다룰 수 있는 통합적 시스템을 갖춰야 한다는 지적이 나오는 배경이다. opento@newspim.com 2026-09-16 06:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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