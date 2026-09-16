[내일날씨] 전국 큰 일교차 여전…제주도 한때 비

AI 핵심 요약beta
- 17일 전국 일교차가 10도 이상 벌어지겠다.
- 제주도는 늦은 오후부터 비가 내리겠다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음으로 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일 17일은 전국 일교차가 여전히 10도 이상 벌어져 건강에 유의해야겠다. 제주도는 한때 비가 내리겠다.
16일 기상청에 따르면 오는 17일 전국은 구름이 많겠으나 제주도는 대체로 흐리겠다. 늦은 오후부터 제주도에서는 비가 내릴 전망이다. 예상 강수량은 5~20mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 17도 ▲인천 17도 ▲수원 17도 ▲춘천 13도 ▲강릉 16도 ▲청주 17도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 22도다.
최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 28도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 24도 ▲청주 27도 ▲대전 27도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 27도 ▲제주 26도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com