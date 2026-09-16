"우주·사이버까지 묶는다"… 한미연합사, CJADO 전투수행능력 고도화 착수

AI 핵심 요약beta
- 한미연합사가 16일 서울서 연합워파이팅포럼을 열고 CJADO 발전을 논의했다.
- 우주·사이버·전자기스펙트럼까지 포괄한 다영역 작전체계 구상이 제시됐다.
- 한미연합사는 정보공유와 상호운용성 강화를 통해 전투수행능력을 높이겠다했다.
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C2·정보공유·AI가 핵심 과제… 한반도형 다영역 연합작전 논의
전·현직 연합사 지휘부 집결… "동맹 상호운용성 한층 강화"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미연합군사령부가 16일 서울 용산 국방컨벤션에서 '2026 한미 연합워파이팅포럼(ROK-U.S. Combined Warfighting Forum)'을 열고, 우주·사이버·전자기스펙트럼까지 포괄하는 한반도형 다영역 연합작전 수행체계 발전 방안을 논의했다.
급변하는 북한 위협과 현대전 양상에 대응해 지휘통제(C2), 정보·데이터 공유, 인공지능(AI)을 결합한 연합전투수행능력을 끌어올리겠다는 구상이다.
이번 포럼은 한미연합사가 적용 중인 '연합합동전영역작전(CJADO·Combined Joint All Domain Operations)' 개념을 중심으로 열렸다. CJADO는 기존 육상·해상·공중 중심의 작전 영역을 우주, 사이버, 전자기스펙트럼으로 확장하고, 첨단 지휘통제 체계로 각 영역의 작전활동을 통합 운용하는 연합사 전구작전 수행개념이다.
포럼에는 제이비어 브런슨 한미연합사령관과 김성민 부사령관, 진영승 합참의장, 역대 연합사령관 및 부사령관, 연합 구성군사령부 주요 보직자, 산·학·연 군사 전문가 등 약 200명이 참석했다.
브런슨 사령관은 개회식에서 기조연설을 했고, 김 부사령관은 "CJADO를 효과적으로 시행하려면 지휘관과 참모들이 연합·합동·전영역에 대한 공통된 사고방식을 갖추고, 상호 연결된 소통을 보장하는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.
첫 번째 세션은 전인범 전 특전사령관이 좌장을 맡아 'CJADO 개념과 능력 발전 방향'을 주제로 진행됐다. 미 육군 미래개념사령부의 케이시 밀러 중령은 미군의 합동전영역작전(JADO) 정의와 핵심 개념을 설명하고, 이를 한미 연합작전 차원으로 확장한 CJADO의 함의와 발전 방향을 제시했다.
토론에서는 한반도 고유의 작전환경을 반영한 CJADO 발전 방향과 함께 지휘통제 체계, 정보·데이터 공유, AI 기반 의사결정 지원 등이 핵심 능력으로 거론됐다. 패널에는 윌리엄 라이언 연합사 작전참모부장, 매튜 스케그스 정보참모차장, 최창수 합참 전투발전부장, 한상근 합동대 교수, 김정수 안두릴코리아 상무가 참여했다.
두 번째 세션은 'CJADO 구현을 위한 도전과 극복 과제'를 주제로 안병오 한국국방연구원 국방AI정책연구실 연구원이 발제했다. 조지프 힐버트 연합사 참모장이 좌장을 맡았으며, 로버트 에이브럼스 전 한미연합사령관, 폴 라캐머라 전 한미연합사령관, 안병석 전 연합사 부사령관이 패널로 참석했다.
이들은 다영역에서 쏟아지는 대규모 정보와 각종 전투요소를 하나의 작전 체계로 결합해야 하는 CJADO 환경에서 지휘관의 역할이 어떻게 바뀌어야 하는지, 또 그에 걸맞은 지휘 역량과 결심 구조를 어떻게 갖춰야 하는지를 논의했다.
현대전이 센서·데이터·네트워크·타격수단의 연결 속도와 정확성에서 승패가 갈리는 양상으로 전환되는 만큼, 한미 양국군의 실시간 정보공유와 지휘체계 상호운용성이 연합방위태세의 핵심 변수로 떠오르고 있다는 뜻이다.
한미연합사는 포럼에서 나온 의견과 제언을 토대로 한반도 전장환경에 맞는 CJADO 개념을 지속 보완하고, 이를 실제로 구현할 연합전투수행능력도 발전시킬 계획이다. 연합사는 "이번 포럼을 통해 한반도 평화와 안정을 뒷받침하는 연합방위태세를 강화하는 한편, 한미 군사동맹의 결속력과 상호운용성을 한 단계 높이겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com