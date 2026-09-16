홍지선 "무안공항 활주로 내년까지 정비…광주공항 이전도 속도"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관 후보자가 16일 무안공항 정비 후 광주공항 이전을 추진하겠다고 했다.
- 그는 내년까지 활주로 정비를 마치고 옮길 수 있다고 밝혔다.
- 지역 반발엔 소통으로 해소하고 국제선 임시 취항은 검토하지 않는다고 했다.
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빠른 착공 가능한 곳부터 우선 공사
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 홍지선 국토교통부 장관 후보자가 16일 무안국제공항 활주로 정비를 내년까지 마치고 광주공항 이전을 추진하겠다고 밝혔다.
이날 오전 국회에서 열린 국토부 장관 후보자 인사청문회에서 부승찬 더불어민주당 의원이 광주공항을 계획대로 무안국제공항으로 이전할 수 있는지를 묻자 홍 후보자는 "탄약고 등 정비가 필요한 부분이나 최대한 빨리 착공할 수 있는 부분부터 시작하겠다"고 말했다.
광주공항은 2028년 상반기 폐쇄하고 민간공항 기능을 무안공항으로 이전할 계획이다. 최근 무안공항 활주로 점검 과정에서 문제가 확인되면서 재개항과 광주공항 이전 일정에 대한 우려가 나오고 있다.
홍 후보자는 "5년마다 활주로 성능평가를 하게 돼 있다"며 "겉으로는 별 이상이 없었는데 코어를 일부 시추해 보니 기층 부분이 약간 부실한 게 검측돼 전면조사하고 있다"고 설명했다.
이어 "군공항 이전 전인 내년까진 무안공항 활주로 정비를 마치고 옮길 수 있다고 생각한다"고 말했다.
무안군 등 지역사회의 반발과 관련해서는 "충분히 지역에 설명하고 소통해서 오해를 풀겠다"고 부연했다.
광주공항 국제선 임시 취항 가능성을 묻는 조인철 더불어민주당 의원 질의에는 국토부에서 공식적으로 검토하고 있지 않다는 취지로 답했다.
홍 후보자는 "전남광주특별시와 무안군 등 지역 간 의견차를 인지하고 있다"며 "반도체 산단이 계획대로 빠르게 입지해야 하기 때문에 그 사안과 맞춰 소통해서 결정하겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com