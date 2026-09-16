한화에어로 '모하비 STOL', 국내 모의 전투비행 성공…야전 운용능력 입증

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 16일 모하비 STOL 모의비행에 성공했다
- 모하비는 좁은 전차 기동로서 이착륙하며 야전 운용성을 입증했다
- 한화는 국내 생산 70% 목표로 양산체계 구축에 나서기로 했다
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GA-ASI와 공동 개발…양산 시 국내 생산 비중 70% 이상 목표
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화에어로스페이스가 미국 무인기 전문기업 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템(GA-ASI)과 공동 개발 중인 단거리 이착륙(STOL) 무인기 '모하비 STOL'의 국내 모의 전투비행에 성공했다.
한화에어로스페이스는 16일 경기 포천시에서 열린 '2026 국방드론기술전'에서 모하비 STOL이 모의 전투비행 시연을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.
모하비는 육군 제513항공대대 비행장에서 이륙한 뒤 일반 활주로가 아닌 폭이 좁은 전차 기동로에 착륙했다. 이후 같은 지점에서 다시 이륙해 예정된 경로를 따라 항공대대로 복귀했다.
이번 비행은 모하비의 두 번째 국내 비행이다. 한화에어로스페이스는 이번 시연을 통해 정규 활주로 확보가 어려운 야전에서도 운용할 수 있는 능력을 입증했다고 설명했다.
모하비는 한화에어로스페이스와 GA-ASI가 2025년부터 공동 개발 중인 STOL 무인기다. 고양력장치와 450마력급 터보프롭 엔진을 탑재해 100~300m 수준의 짧은 활주로에서도 이착륙할 수 있다.
이번 시연에서는 이륙거리가 200m 미만, 착륙거리는 100m대에 그쳤다. 앞서 2024년 11월 해군 대형수송함 독도함 비행갑판에서 진행된 전투실험에서는 100m 미만 거리에서 이륙한 바 있다.
모하비는 기체와 연료 무게를 제외하고 임무 수행 장비를 최대 1톤까지 탑재할 수 있다. 탑재 장비에 따라 지상공격과 감시정찰, 물자수송, 통신중계 등 다양한 임무 수행이 가능하다.
한화에어로스페이스는 모하비 개발과 양산을 위해 국내 연구개발 및 생산 인프라도 구축할 계획이다. 양산 단계에서는 국내 생산 비중을 70% 이상으로 끌어올린다는 목표다.
이를 위해 오는 21일 경남 창원시 창원1사업장에서 국내 무인기 산업 관계자들과 '산·학·연 상호협력 협약식'을 개최한다. 무인기 부품·소재 분야의 국내 협력업체를 발굴하고 협력 범위를 확대할 예정이다.
한화에어로스페이스 관계자는 "GA-ASI 및 국내 기업들과 상호협력을 바탕으로 모하비 개발과 양산을 이뤄내 글로벌 무인기 시장을 주도할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com