국민의힘 신임 서울시당위원장에 조은희..."하나되어 이기는 시당 만들 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 서울시당이 16일 조은희 의원을 신임 서울시당위원장으로 선출했다.
서울시당은 이날 오후 제15차 운영위원회를 온라인으로 열고 조 의원을 시당위원장으로 선출하는 안건을 참석자 전원 만장일치로 의결했다.
조 의원은 앞서 서울시당위원장 후보로 등록해 장진영 동작갑 당협위원장과 경쟁했고, 지난 15일 서울시당 소속 당협위원장 투표에서 승리했다. 이날 운영위원회 의결을 거치면서 선출 절차를 마무리했다.
조 신임 위원장은 취임 인사에서 "앞으로 힘을 모아서 마음을 모아 이기는 서울시당, 작은 차이는 극복하고 하나가 되는 서울시당, 험지와 원외 당협위원장 그리고 운영위원들과 함께하는 서울시당을 만들겠다"고 밝혔다.
조 의원은 오는 17일 국민의힘 최고위원회의 승인을 거쳐 공식 임기를 시작한다. 임기는 1년이다.
서울시당은 신임 위원장 선출을 계기로 주요 당직자와 조직을 정비하고 현장 소통 및 당원 참여 확대에 나설 계획이다.
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