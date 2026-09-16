스마일게이트 '이클립스', 20인 RvR '하이리버 전장' 추가

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 16일 이클립스에 하이리버 전장을 추가했다.
- 전장은 20명이 10분간 겨루는 진영전이며 즉시 부활 가능하다.
- 근거리 직업 강화와 골드 완화, 벨제라 서버도 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
근거리 캐릭터 개선·골드 수급 완화
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트가 MMORPG '이클립스'에 신규 진영전(RvR) 콘텐츠 '하이리버 전장'을 추가했다.
스마일게이트는 '이클립스' 출시 이후 첫 업데이트를 통해 신규 전장과 캐릭터 밸런스 개선, 골드 수급 완화 등을 적용했다고 16일 밝혔다.
'하이리버 전장'은 이용자 20명이 10명씩 두 진영으로 나뉘어 10분 동안 대결하는 콘텐츠다. 상대 캐릭터 처치와 연속 처치 등에 따라 점수를 얻고 목표 점수에 먼저 도달한 진영이 승리한다.
전장은 고저차가 있는 지형으로 구성돼 위치를 활용한 전투가 가능하다. 전투 중 사망해도 즉시 부활할 수 있으며 이용자는 무작위 매칭을 통해 참여할 수 있다.
지난 14일 개발자 라이브에서 공개한 개선 사항도 이번 업데이트에 반영됐다. 근거리 캐릭터인 '파이터'와 '어쌔신'의 생존 능력을 조정하고 사냥 중 대상에게 자동으로 접근하는 근거리 대시 기능을 추가했다.
이용자의 골드 수급 부담을 줄이기 위해 전반적인 골드 드롭률도 높였다.
'숨은 도도르 찾기' 핫타임 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간 전 지역의 골드 획득량이 30% 증가하며 일부 지역을 제외한 필드에는 정해진 시간마다 '도도르' 캐릭터가 등장한다. 이용자는 도도르와 상호작용해 골드 상자를 획득할 수 있다.
신규 월드 '벨제라' 서버도 순차적으로 문을 연다. 16일 오후 8시 서버 3개를 먼저 열고 오는 19일 오전 10시 서버 3개를 추가한다.
flurry327@newspim.com