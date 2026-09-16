장동혁, 김민석 '진보연대' 직격…"교섭단체 완화보다 준연동형 폐지가 먼저"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 16일 김민석 민주당 대표의 연대 구상을 비판했다.
- 그는 교섭단체 요건 완화보다 준연동형 비례대표제 폐지가 필요하다고 주장했다.
- 또 위성정당 폐해를 거론하며 국민과 민생을 먼저 챙기라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 16일 김민석 더불어민주당 대표의 '진보세력 연대' 구상과 교섭단체 구성 요건 완화 제안을 겨냥해 "정작 필요한 것은 준연동형 비례대표제 폐지"라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "김민석 민주당 대표가 '진보세력 연대'를 주장하고 나섰다"며 "용혜인과 기본소득당은 사퇴 청구서를 들이밀고, 조국 전 대표는 '레드팀'을 한다며 사사건건 발목을 잡으니 '코끼리'한테 던져 줄 '사탕'이 필요한 모양"이라고 말했다.
이어 김 대표가 제시한 교섭단체 구성 요건 완화를 '사탕 꾸러미'에 빗대며 "교섭단체 구성 요건 완화가 급한 게 아니다"라고 지적했다.
장 대표는 "국회 상임위원회가 18개"라며 "각 상임위에 간사 한 명씩도 배치하지 못하는 정당을 교섭단체로 만들어 주려면 적어도 국민을 설득할 확실한 명분이 있어야 한다"고 강조했다.
그러면서 "'진보세력 연대'가 명분일 수는 없지 않은가"라며 "정작 필요한 것은 '준연동형 비례대표제' 폐지"라고 주장했다.
장 대표는 "이번 용혜인 사태로 위성정당의 폐해가 적나라하게 드러났다"며 "'국민의 선택'이 아닌 '진영의 야합'으로 국회의원이 되는 일은 이제 멈춰야 한다"고 했다.
아울러 자신이 제안한 '농지전수조사' 중지와 대화에 민주당이 답하지 않고 있다고 지적하며 "국민에게 당장 필요한 일은 '진보세력 연대'가 아니다"라고 했다.
이어 "용혜인, 조국, 열심히 챙겨봐야 지지율 올라가지 않는다"며 "국민과 민생부터 챙기기 바란다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com