넷마블 '뱀피르', 5대5 파티 전장 '아레나' 추가

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 16일 뱀피르에 5대5 아레나를 추가했다.
- 아레나는 역할별 특성 선택으로 PvP를 즐기게 했다.
- 신화 세피라·친구 시스템과 이벤트도 도입했다.
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신화 세피라·친구 시스템도 추가
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블이 다중접속역할수행게임(MMORPG) '뱀피르'에 신규 5대5 파티 전장 '아레나'를 추가했다.
넷마블은 '뱀피르'에 아레나와 신규 성장 요소 등을 포함한 대규모 업데이트를 진행했다고 16일 밝혔다.
아레나는 5명이 한 팀을 이뤄 대결하는 이용자 간 전투(PvP) 콘텐츠다. 기존 서버·클랜 단위 대규모 전투와 달리 적은 인원으로도 PvP를 즐길 수 있도록 구성했다.
아레나 전용 특성 시스템도 도입했다. 이용자는 탱커·힐러·딜러 등 역할에 맞는 액티브·패시브 스킬을 선택할 수 있다. 특성은 경기마다 새로 선택해 팀 구성과 상대 전력에 따라 조합할 수 있다.
신규 성장 요소로 '세피라'의 신화 등급도 추가됐다. 기존 전설 등급 세피라를 합성해 획득할 수 있으며 연결 효과와 세트 효과가 강화된다.
전설 등급 합성에 실패하면 합성 포인트가 지급된다. 포인트를 일정량 쌓으면 신화 등급 세피라를 확정적으로 획득할 수 있다.
같은 서버의 다른 이용자를 등록할 수 있는 '친구 시스템'도 새롭게 도입됐다. 친구 등록 후 귓속말과 파티 초대, 클랜 정보 확인 등의 기능을 이용할 수 있다.
서버 이전은 오는 21일부터 24일까지 진행된다.
업데이트 기념 이벤트도 열린다. 오는 23일까지 필드에서 몬스터를 처치해 얻은 '주화'로 형상·탈것 소환권 등을 제작하는 '포아메의 필드 드랍 이벤트'와 5대5 파티 전장 관련 미션을 수행하는 '포아메의 5vs5 전장 미션'을 진행한다.
오는 30일까지는 암거래와 몬스터 처치, 아이템 제작 등의 미션을 완료하면 아티팩트 강화석과 권속 소환권 등을 제공하는 '포아메의 권속 성장 지원 이벤트'를 진행한다.
'뱀피르'는 뱀파이어를 소재로 한 다크 판타지 세계관을 기반으로 PC와 모바일에서 서비스하고 있다.
flurry327@newspim.com