넷마블 '신의 탑: 새로운 세계', 신규 SSR+ 동료 '쿤 로얄 엘리엇' 추가

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 16일 신의 탑 새 동료 쿤 로얄 엘리엇을 추가했다.
- 우렉 마지노 강림 소환과 특별 소환, 탭탭 플러스도 재개했다.
- 성역과 성물 추가해 PvE·성장 콘텐츠를 강화했다.
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신규 PvE 콘텐츠 '성역' 선봬
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블이 수집형 애니메이션 역할수행게임(RPG) '신의 탑: 새로운 세계'에 신규 SSR+ 등급 동료 '[44층의 지배자] 쿤 로얄 엘리엇'을 추가했다.
넷마블은 신규 동료 추가와 함께 '[월하익송] 우렉 마지노' 강림 소환을 다시 진행한다고 16일 밝혔다.
'[44층의 지배자] 쿤 로얄 엘리엇'은 얼음의 힘을 사용하는 원작 설정을 반영한 캐릭터다. 지면을 얼리고 눈보라를 일으키는 기술을 활용해 범위 공격과 제어 효과를 사용할 수 있다.
넷마블은 신규 동료 출시를 기념해 특별 소환과 '탭탭 플러스' 이벤트를 진행한다. 이용자는 이벤트를 통해 '빛나는 레볼루션 조각' 등 보상을 획득할 수 있다.
'[월하익송] 우렉 마지노' 강림 소환도 다시 열린다. 우렉 마지노는 루슬렉, 구스트앙, 트로이메라이, 쿤 에드안, 연 이랑 등과 같은 가주급 등급의 동료다. 강림 소환 재진행을 기념해 웹상점에서 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰도 제공한다.
가을 시즌을 맞아 '쿤 가문 가을 대제전' 스토리 이벤트도 다시 진행한다. 쿤 가문의 가주 '쿤 에드안'이 가문 구성원들에게 소환장을 보내며 벌어지는 오리지널 스토리를 다룬다.
이용자는 이벤트를 통해 '암시장 티켓', '일반 소환 티켓' 등을 얻을 수 있으며 '[전창] 쿤 마스체니'의 '드높은 나비의 꿈'을 포함한 전통 의상 4종도 다시 만나볼 수 있다.
신규 PvE 콘텐츠 '성역'도 추가됐다. 하드모드 300-60을 클리어하면 개방되는 상시 콘텐츠로, 이용자는 미지의 공간을 탐사하며 아이템을 획득하고 전투를 진행한다.
성역에서 보스인 '관리자'를 발견하면 남은 탐사 기간 동안 반복해서 도전할 수 있으며 누적 피해량에 따라 추가 보상을 받을 수 있다.
새로운 성장 요소 '성물'도 성역을 통해 획득할 수 있다. 성물은 '정복', '결투', '토벌' 등 3종으로 나뉘며 수집하거나 강화하면 코어와 캐릭터 능력치를 높일 수 있다.
넷마블은 이 밖에도 '소원 카드 이벤트', '숨겨진 방' 등 이벤트를 오는 30일까지 진행한다.
'신의 탑: 새로운 세계'는 글로벌 조회수 53억회를 기록한 네이버웹툰 '신의 탑' 지식재산권(IP)을 기반으로 한 수집형 애니메이션 RPG다.
flurry327@newspim.com