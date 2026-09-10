쿠팡·쿠팡이츠, 청주 전통시장 온라인 판로 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡과 쿠팡이츠가 10일 청주 육거리시장 지원을 밝혔다.
- 온라인 판매 컨설팅과 산학협력, 밀키트 제작을 돕는다.
- 내년 상반기 거제 등 전통시장으로 지원을 넓힌다.
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입점 교육·밀키트 제작 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡과 쿠팡이츠는 충북 청주 육거리종합시장 상인들의 온라인 판매를 돕는 '전통시장 디지털 점프업 동행 프로그램'을 추진한다고 10일 밝혔다.
육거리종합시장을 시작으로 내년 상반기까지 거제 등 지역 전통시장으로 지원 범위를 넓힐 계획이다. 온라인 판매전략 컨설팅과 산학협력, 밀키트 제작을 지원하고 향후 포장재 지원과 온라인 기획전 운영도 추진한다.
온라인 판매전략 컨설팅에서는 쿠팡이츠 입점 준비 교육과 메뉴·상품 사진 촬영을 지원한다. 고령 상인이 많은 전통시장 특성을 고려해 입점 이후에도 상인들과 소통하며 온라인 운영을 도울 예정이다.
산학협력은 시장 인근 대학과 함께 20대 소비자 관점에서 매장별 맞춤형 마케팅 전략과 신규 고객 확대 방안을 제안하는 방식이다. 밀키트 제작 프로그램으로는 전통시장의 특색 있는 메뉴를 발굴해 상품화한다.
쿠팡은 올해 상반기 청량리시장에서도 온라인 판매전략 컨설팅, 경희대학교 호텔관광대학과의 산학협력, 밀키트 상품 개발, 포장재 무상 제공 등을 지원했다.
쿠팡에 따르면 청량리시장 상인들의 올해 상반기 쿠팡이츠 매출은 전년 동기 대비 약 40% 증가했다.
이번 프로그램은 쿠팡이 6월부터 운영한 '소상공인 디지털 점프업 아카데미'의 지원 대상을 전통시장으로 확대한 것이다. 해당 아카데미는 지역 소상공인의 온라인 판로 확대와 디지털 역량 강화를 지원해왔다.
kji01@newspim.com