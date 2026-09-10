제테마, 태국서 학술 마케팅 강화

AI 핵심 요약beta
- 제테마가 10일 태국서 학술 마케팅을 강화했다.
- 방콕 ASLS서 필러·톡신·PDO실을 선보였다.
- 현지 의료진 교육으로 동남아 공략을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 에스테틱 및 바이오의약품 전문기업 제테마가 태국에서 학술 마케팅을 강화했다고 10일 밝혔다.
제테마는 지난 2~3일 태국 방콕에서 열린 '2026 대한미용성형레이저의학회 태국학술대회(ASLS BANGKOK 2026)'에 단독 부스를 운영했다. 이 행사는 메디컬 에스테틱 분야의 최신 기술과 임상 경험을 공유하는 아시아 지역 학술행사다. 제테마는 히알루론산 필러 '에피티크', 보툴리눔 톡신 제제 '제테마더톡신주', PDO실 '에피티콘' 등 주요 제품을 선보였다.
학술 세션에서는 제품별 임상 활용법이 공유됐다. 리을클리닉 최호성 원장은 '제테마더톡신주'와 '에피티크'를 활용한 목과 어깨 윤곽 시술 기법을 소개했고, 태국의 Dr. Thanya는 PDO실 '에피티콘'을 활용한 필러 시술의 안전한 접근법을 발표했다.
제테마는 4일 열린 ASLS 카데바 워크숍에서 메인 필러 공식 후원사로 참여했다. 베트남과 인도네시아 등 동남아 주요 의료진 약 80명이 참가한 이 워크숍에서 제테마는 에피티크 제품을 공급했으며, 오운의원 송도점 남현석 원장이 에피티크를 활용한 미간과 코 필러 시술법을 소개했다.
제테마는 7일 태국 주요 성형외과 병원의 의료진을 대상으로 에피티콘 심화 이론 세미나를 개최했다. 체인지의원 장두열 원장이 2024년 하반기 태국 시장에 출시된 에피티콘을 활용한 가슴 리프팅을 주제로 강연했으며, 세미나는 제품 적용 원리와 임상적 접근법 공유에 중점을 뒀다.
제테마 관계자는 "이번 태국 학술 활동은 다양한 제품 포트폴리오를 알리는 데 그치지 않고, 제품별 특성에 맞춘 임상 교육과 심화 학술 프로그램을 통해 현지 의료진과의 접점을 넓혔다"며 "앞으로도 동남아 주요 시장에서 현지 의료진과의 학술 교류를 강화할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com