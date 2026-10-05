태국·일본 이어 미국…신세계 하이퍼그라운드, 뉴욕에 팝업

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K-뷰티 브랜드 30여 개 집결

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 국내 뷰티·라이프스타일 브랜드 30여 개를 모아 미국 시장 공략에 나선다. 브랜드 육성 플랫폼 '하이퍼그라운드'를 뉴욕에 선보이고 현지 소비자 반응을 살펴 해외 사업 확대 가능성을 점검한다.

신세계백화점은 오는 12월 31일까지 미국 뉴욕 허드슨야드(Hudson Yards)에서 '신세계 하이퍼그라운드 뉴욕' 팝업스토어를 운영한다고 5일 밝혔다. 태국과 일본 등에 이어 선보이는 해외 팝업으로, 미국 진출은 이번이 처음이다.

신세계백화점이 선보인 하이퍼그라운드 뉴욕 팝업 전경. [사진=신세계 제공]

이번 행사는 올해 상반기 산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 '유통기업 해외진출 지원사업'에 선정되면서 추진됐다. '뉴트로 서울(Newtro Seoul)-뉴욕 에디션'을 주제로 한국의 뷰티 상품과 생활문화를 현지 고객에게 소개한다.

팝업에는 성분에디터·믹순·온그리디언츠 등 스킨케어 브랜드와 힌스·삐아·밀크터치 등 색조 브랜드가 참여한다. 향·바디케어부터 뷰티 기기, 이너뷰티, 라이프스타일까지 상품군을 넓혔다.

매장은 서울의 하루를 따라가는 뷰티 관리 과정을 중심으로 꾸몄다. 아침 피부 관리를 제안하는 '서울 모닝 & 시티 글로우', 색조 제품을 체험하는 '서울 컬러', 향과 생활용품을 소개하는 '서울 센시스', 휴식과 건강 관리를 다루는 '나이트 리셋'으로 구성했다.

공간 디자인에는 성수와 북촌, 한남의 특징을 반영했다. 제품을 구매하는 데 그치지 않고 서울의 취향과 문화를 함께 접할 수 있도록 브랜드 체험존과 포토월, 경품 추첨, 스티커 공방 등을 마련했다. 브랜드별 주간 프로모션도 진행한다.

행사 장소인 허드슨야드는 상업시설과 문화시설, 오피스, 주거시설이 모인 뉴욕의 복합개발지다. 신세계백화점은 현지 고객과 관광객을 함께 만날 수 있는 이곳에서 참여 브랜드의 미국 시장 진출 가능성을 확인할 계획이다.

팝업 운영 과정에서 확보한 고객 반응과 시장 데이터는 향후 글로벌 사업 확대를 검토하는 데 활용한다. 국내 브랜드에는 현지 소비자와 직접 만나 상품 경쟁력을 점검하는 기회를 제공한다.

박상언 신세계백화점 뉴리테일 담당 상무는 "신세계 하이퍼그라운드는 국내 유망 브랜드와 고객을 연결하는 플랫폼을 넘어 해외 시장 진출까지 지원하는 성장 플랫폼으로 진화하고 있다"며 "이번 뉴욕 팝업을 통해 경쟁력 있는 K뷰티 브랜드를 글로벌 고객에게 소개하고, 한국 라이프스타일 콘텐츠의 가능성을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com