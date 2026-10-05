CJ대한통운·토스, 소상공인 택배 발송 돕는다…생활물류 협약

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 5일 토스 가맹점서 택배접수를 시작했다.
- 토스 프론트 설치 매장주가 발송을 쉽게 처리하게 했다.
- 양사는 50만 가맹점을 택배 취급점으로 확대하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ대한통운이 토스의 오프라인 결제 단말기 '토스 프론트'가 설치된 가맹점을 활용해 택배 서비스를 확대한다.
CJ대한통운은 5일 토스 프론트가 설치된 가맹점에서 가맹점주가 택배를 접수·발송할 수 있는 서비스를 시작한다고 밝혔다. 복잡한 절차 없이 매장 운영 중에 필요한 택배 발송을 쉽게 이용할 수 있도록 한다는 방침이다.
양사는 이를 더 확대해 토스 프론트가 설치된 가맹점을 일반 고객이 택배를 접수할 수 있는 '택배 취급점'으로 활용할 계획이다. 전국 약 50만 곳의 토스 가맹점을 생활밀착형 물류 거점으로 활용하면 소비자는 근처 상점에서 택배를 보낼 수 있다.
양사는 지난달 30일 서울 강남구 토스 본사에서 '물류 사업 협업모델 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이는 지난 4월 토스 미니앱에 입점한 CJ대한통운의 '배송 보내기' 서비스 협력 이후 양사의 핵심 역량을 바탕으로 생활물류 서비스를 강화하기 위해 마련됐다.
CJ대한통운의 전국 물류 인프라와 택배 운영 역량에 토스의 플랫폼 및 오프라인 가맹점 네트워크를 결합해 온라인을 넘어 오프라인 생활물류 영역까지 협력 범위를 확대한다. 양사는 토스 미니앱 '배송 보내기'의 주소 자동입력 추가 등 서비스 개선과 공동 프로모션도 진행할 예정이다.
nrd@newspim.com