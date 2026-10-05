배민, '한강 드론쇼' 관람객 입맛 잡는다…치킨·호떡 2000인분 준비

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 9일 뚝섬한강공원 드론쇼에 참여했다
- 푸드트럭 2대와 간식 2000인분을 무료 제공했다
- 자양동 매장 20곳 소개하고 픽업쿠폰을 배포했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 이달 9일 서울 뚝섬한강공원에서 열리는 '한강 드론라이트쇼'에 참여해 관람객을 위한 오프라인 이벤트를 운영한다.
회사는 메인 구역에 푸드트럭 2대를 배치하고 자양전통시장 호떡, 처갓집양념치킨 등 간식 2000인분을 무료로 제공할 계획이다.
배달의민족은 지난 9월 12일 같은 장소에서 열린 1회차 공연에 이어 이번 행사에도 참여한다. 지난 공연에는 약 4만 명이 방문했으며, 행사 당일 인근 자양동 일대 배달 주문 건수는 전주 같은 요일 대비 27.2% 증가했다.
이번 행사에서는 지역 맛집 큐레이션 서비스 '민트스타'에 선정된 자양동 일대 매장 20곳을 소개한다. 또한 광진구와 성동구 일대 가게에서 2만 원 이상 앱 픽업 주문 시 사용 가능한 5000원 할인 쿠폰도 배포한다.
한강 드론라이트쇼는 서울시가 주최하는 야간 축제로 9일 뚝섬한강공원에서 개최된다.
nrd@newspim.com