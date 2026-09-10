배민, 한강 드론라이트쇼에 협력사 참여…'민트스타' 부스 마련

AI 핵심 요약beta
- 배달의민족이 10일 한강 드론라이트쇼 협력에 나섰다.
- 배민은 12일과 다음달 9일 뚝섬서 먹거리 행사를 연다.
- 지역 맛집 소개와 쿠폰 배포로 상권 활성화를 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족이 서울 한강에서 지역 맛집 알리기에 나선다. 대규모 관광 행사와 배달 서비스를 연계해 소비자를 인근 상권으로 끌어들이고 지역 음식점과의 접점을 확대한다는 취지다.
배민 운영사 우아한형제들은 서울시가 주최하는 하반기 '한강 드론라이트쇼'에 협력사로 참여한다고 10일 밝혔다. 배민은 오는 12일과 다음달 9일 뚝섬한강공원에서 다양한 먹거리 행사를 진행한다.
배민은 현장에서 지역 기반 음식점을 소개하는 '민트스타' 부스를 운영한다. 광진구 자양동 일대에서 민트스타에 선정된 가게 20곳을 소개해 관람객들이 지역 상권을 접할 수 있도록 한다.
푸드트럭 2대를 통해 신전떡볶이와 자양전통시장 호떡 등 총 2000인분의 간식을 무료로 제공한다. 드론라이트쇼 관람객들을 대상으로 운영된다.
배민은 공원 내 인포데스크를 마련해 앱 사용 방법을 안내하고 외국어 소통이 가능한 인력을 배치한다. 광진구·성동구 일대에서 배민 주문 시 사용할 수 있는 할인쿠폰도 배포해 지역 상권 활성화를 지원한다.
nrd@newspim.com