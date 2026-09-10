"협력사 품질이 곧 경쟁력"…TYM, 2026 Q-아카데미 개최

AI 핵심 요약beta
- TYM이 2일과 3일 익산서 협력사 Q-아카데미를 열었다.
- 산업 디지털 전환과 품질 경쟁력 강화 방안을 다뤘다.
- 협력사 교육을 이어가며 상생 품질체계를 확대한다.
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실무 중심 커리큘럼 구성
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 농기계 전문기업 TYM은 지난 2일과 3일 전북 익산 웨스턴라이프호텔에서 '2026년 협력사 Q-아카데미' 세미나를 성공적으로 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 세미나는 농업기계 산업의 스마트·디지털 전환 흐름에 선제적으로 대응하고 협력사의 핵심 품질 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 TQM본부 신경환 본부장과 구매본부 김영식 본부장을 비롯한 TYM 주요 임직원과 62개 협력사 관계자가 대거 참석했다.
세미나는 '농업기계 비즈니스 패러다임 시프트'를 주제로 미래 비즈니스 모델 전환과 융합형 전문인력 육성, 실무 품질체계 고도화 방안을 다뤘다.
특히 산업 디지털 전환 트렌드와 직무 재정비, 제품환경규제(TCMS) 대응법, 초도품 검사(ISIR) 실패 사례 분석, 재발방지 개선대책서 작성법, 품질경영 마인드 교육 등 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 사례 중심으로 세션이 구성됐다. 이를 통해 협력사가 산업 전환기에 발생할 수 있는 품질 문제를 사전에 예방하고 동일한 오류를 방지할 수 있도록 도왔다.
TYM 산업전환 공동훈련센터는 협력사의 미래 경쟁력 확보와 전문 인재 육성을 지원하는 산업 전환 거점 역할을 맡고 있다. TYM은 이번 교육을 통해 협력사와 동일한 품질 기준을 공유하고 현장 대응 역량을 크게 강화했다.
TYM 관계자는 "협력사의 역량이 곧 TYM 제품 품질과 고객 신뢰로 이어지는 핵심 경쟁력"이라며 "앞으로도 협력사의 실무 맞춤형 전환 교육을 적극 지원해 역량을 높이고, 품질 리스크를 사전에 예방하는 지속 가능한 상생 협력체계를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편 TYM은 교육 종료 후 참석자 설문조사 결과와 협력사 의견을 종합해 향후 협력사 교육 운영 방향에 반영할 예정이다. 또 협력사의 산업전환 대응 및 품질관리 수준 향상을 위해 Q-아카데미를 지속 운영하고, 필요 시 자재군별 맞춤형 교육 및 품질 개선 활동과 연계해 확대해 나갈 계획이다.
stpoemseok@newspim.com