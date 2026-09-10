컴투스, U-18 야구대표팀 경기 중계 후원...11일 한일전

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 10일 SBS스포츠와 U-18 한국전 중계를 예고했다.
- 한국은 11일 일본과 슈퍼라운드 첫 경기를 치른다.
- 하현승의 호투와 송병준 단장 지원도 관심을 끌었다.
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송병준 의장 선수단 단장 참여...현장 지원 나서
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스가 SBS스포츠와 함께 제14회 아시아청소년야구선수권대회(U-18) 한국 대표팀 경기를 중계한다고 10일 밝혔다.
한국 대표팀의 슈퍼라운드 경기는 오는 11일과 12일, 메달 결정전은 13일 열린다. 경기는 SBS스포츠 방송과 'Off the TV', '컴투스프로야구' 유튜브 채널 등을 통해 시청할 수 있다.
이번 대회에는 대한야구소프트볼협회 부회장인 송병준 컴투스 의장이 대한민국 선수단 단장으로 참여하고 있다. 송 단장은 선수단 운영진 및 지원 스태프와 함께 현장에서 선수단을 지원하고 있다.
한국 대표팀은 11일 오후 2시30분 일본과 슈퍼라운드 경기를 치른다. 대표팀은 예선에서 대만을 꺾은 뒤 3연승을 기록하며 B조 1위로 슈퍼라운드에 진출했다. 일본 역시 A조 1위로 슈퍼라운드에 올랐다.
2027 KBO 신인드래프트 전체 1순위 후보로 주목받는 하현승의 활약도 관심을 모으고 있다. 하현승은 대만전에서 삼진 12개를 잡아내며 무실점 호투를 펼쳤다.
flurry327@newspim.com