상미당홀딩스, 장애어린이 10가족 제주여행 지원

AI 핵심 요약beta
- 상미당홀딩스가 10일 푸르메재단과 장애어린이 가족여행을 지원했다
- 올해 15회째인 여행은 8일부터 11일까지 제주서 3박 4일로 진행됐다
- 임직원 기부펀드로 재활·교육 포함해 1860명에 30억원을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
34명 초청해 관광·휴식 제공
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 상미당홀딩스는 푸르메재단과 함께 장애어린이 10가족·34명을 대상으로 제주여행을 지원한다고 10일 밝혔다.
올해로 15회를 맞는 이번 여행은 지난 8일부터 오는 11일까지 3박 4일 일정으로 진행된다. 장애어린이 재활과 돌봄으로 여행 기회를 갖기 어려웠던 가족들을 위해 마련했다.
여행 재원은 임직원의 자발적인 기부로 조성한 '상미당 행복한펀드'에서 마련했다. 임직원이 매월 급여에서 일정 금액을 기부하면 회사가 추가 금액을 보태는 방식이다.
참여 가족들은 파리바게뜨 동화마을점과 아쿠아플라넷 제주, 스누피가든 등 제주 관광명소를 둘러보고 흑돼지와 고등어 등 지역 음식을 경험했다.
일정에는 부모만을 위한 시간과 가족별 개별 코스도 포함했다. 장애어린이뿐 아니라 부모와 형제자매도 휴식을 즐길 수 있도록 구성했다.
상미당 행복한펀드는 제주 가족여행 외에도 장애어린이 재활치료와 특기적성 교육을 지원한다. 상미당홀딩스는 이 펀드를 통해 2012년부터 지금까지 장애어린이 1860명에게 약 30억원을 지원했다.
kji01@newspim.com