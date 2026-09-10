국내 건설수주 전년比 30% 줄어…공공·민간 동반 위축

AI 핵심 요약beta
- 10일 건산연은 7월 건설수주가 30.6% 감소했다고 밝혔다.
- 주거용 기성과 건설업 고용도 줄며 업황 부진이 이어졌다.
- 공사비와 철근값은 올라 건설업계 부담이 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전년 동월 대비 30.6% 감소
공공주택 77.2% 급감
민간 전 공종 부진
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국내 건설수주가 공공과 민간에서 동시에 부진한 모습을 보였다. 수주뿐 아니라 주거용 건축기성과 건설업 고용도 감소한 반면 공사비와 철근 가격은 오르면서 건설업계의 부담이 이어지고 있다.
10일 한국건설산업연구원(이하 '건산연')이 발표한 '월간 건설시장동향'에 따르면 지난 7월 국내 건설수주는 15조8000억원으로 전년 동월보다 30.6% 감소했다. 전월과 비교해서도 24.5% 줄었다. 최근 3년 7월 평균인 17조2000억원보다 1조3000억원 적었다.
발주 부문별로는 공공과 민간이 나란히 감소했다. 공공수주는 4조1000억원으로 전년 동월보다 21.9% 감소했다. 토목수주는 2조4000억원으로 41.8% 증가했지만 주택수주가 7000억원에 그치며 77.2% 급감했다.
민간수주는 11조7000억원으로 33.3% 감소했다. 토목은 1조4000억원으로 76.8% 떨어졌다. 주택은 5조8000억원으로 14.8%, 비주택은 4조5000억원으로 6.8% 각각 감소했다. 공공주택 발주 감소와 민간 재건축·재개발 등 정비사업 위축, 민자 철도사업 부진 등이 동시에 영향을 미쳤다는 분석이다.
수주 이후 실제 시공 실적을 보여주는 건설기성은 11조7000억원으로 전년 동월보다 2.4% 증가했다. 다만 최근 3년 7월 평균인 12조8000억원보다 1조1000억원 적었다. 공공기성이 12.4% 늘어난 반면 민간기성은 0.4% 증가하는 데 그쳐 회복세가 제한됐다.
공종별 격차도 이어졌다. 토목기성은 3조1000억원으로 12.6% 증가했지만 건축기성은 8조6000억원으로 0.9% 감소했다. 특히 주거용 건축기성은 5조1000억원으로 7.9% 줄었다. 비주거용은 3조5000억원으로 11.3% 증가했다. 건산연은 주택 착공 부진과 사업 추진 지연 영향이 시공 단계까지 이어지고 있다고 판단했다.
고용 감소세도 계속됐다. 7월 건설업 취업자는 186만5000명으로 전년 동월보다 3.0%, 전월보다 1.5% 줄었다. 3개월 연속 감소하며 지난 2월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.
원가 부담은 확대됐다. 같은 기간 건설공사비지수는 138.59로 전년 동월보다 5.8% 올라 소비자물가 상승률 2.8%를 웃돌았다. 일반철근 시장가격지수도 전년 동월보다 18.3% 상승했다.
건설사들의 체감경기도 여전히 기준선을 밑돌았다. 지난달 건설경기실사지수(CBSI)는 72.7로 전월보다 0.1포인트(p) 하락했다. 이달 전망치는 74.1로 소폭 개선될 것으로 예상됐지만 기준선인 100에는 크게 못 미친다.
이지혜 건산연 연구위원은 보고서에서 "7월 수주는 공공주택 발주 감소와 고금리와 공사비 상승에 따른 민간 재건축·재개발 등 정비사업 위축, 민자 철도사업 부진 등이 복합적으로 작용했다"며 "향후 발표된 공공 발주 계획의 실 집행과 조기 이행 성과에 대한 지속적 확인이 필요하다"고 분석했다.
chulsoofriend@newspim.com