정부, 네팔에 긴급구호대 2진 파견키로...재건·복구팀 위주로 구성

AI 핵심 요약beta
- 정부가 10일 홍수 피해 네팔에 KDRT 2진 파견을 결정했다.
- KDRT 2진 8명은 11일 KC-330으로 현지에 도착한다.
- 1진 44명은 임무 교대 후 복구·재건 지원에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외교부·소방청·코이카·의료진 등 8명으로 구성
네팔 당국 대응 기조 전환에 따라 구성·임무 변화
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부가 홍수 피해를 당한 네팔에 대한민국 해외긴급구호대(KDRT) 2진을 11일 파견하기로 결정했다.
박두순 외교부 대변인은 10일 정례브리핑에서 "KDRT 2진이 소수의 수색·구조 인원과 함께 재건복구팀으로 구성되어 군 수송기 KC-330을 통해 내일 네팔 현지에 도착할 예정"이라고 밝혔다.
박 대변인은 "KDRT 2진은 외교부, 소방대원, 한국국제협력단(KOICA·코이카), 의료진을 포함한 총 8명으로 구성되었으며 7일간 네팔 현지에서 활동하게 된다"고 말했다.
지난 2일 네팔에 파견돼 열흘간 실종자 수색·구조 작업을 해왔던 KDRT 1진 44명은 2진과 임무 교대한다. KDRT 2진은 홍수 피해 복구와 재건 활동에 주력할 예정이다. 네팔 당국이 홍수 대응 기조를 수색·구조에서 복구·재건으로 전환함에 따라 KDRT 인적 구성과 임무에 변화를 준 것으로 보인다.
박 대변인은 "네팔 정부는 수색·구조에서 재건·복구로 작전을 전환한다는 입장으로, 우리 정부의 피해 지역 재건·복구를 위한 지원을 요청해 왔다"고 말했다.
앞서 한국남동발전 소속 실종자 가족들은 전날 카트만두에서 기자회견을 열고 KDRT를 비롯한 한국 정부가 실종자에 대한 수색을 계속해 줄 것을 요청한 바 있다.
이재명 대통령도 이날 "가족들의 의사를 충분히 경청하고 존중해 가능한 한 가족들의 의사가 반영될 수 있도록 필요한 조치의 검토"하라고 지시했다고 청와대가 밝혔다.
박 대변인은 "정부는 가족들의 의견을 충분히 경청하고 가능한 한 가족들의 의사를 존중하고 반영하는 방향으로 필요한 조치를 검토해 나갈 예정"이라고 설명했다.
opento@newspim.com