무협, 인도네시아 할랄 인증 의무화 대응 세미나

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 10일 인도네시아 할랄 대응 세미나를 열었다.
- 10월 18일부터 수입 식품·화장품 등 의무화가 확대됐다.
- 무역협회는 K-할랄 브릿지로 기업 지원을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 오는 10월 인도네시아 수출 제품에 대한 할랄 인증 의무화 대상 확대를 앞두고 대응 세미나가 열렸다.
한국무역협회가 10일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 인도네시아 할랄 인증 의무화 대응 세미나를 열었다. 이날 행사에는 수출기업 관계자 150여 명이 참석했다.
세미나는 인도네시아 K-소비재 시장 진출 전략, 할랄 인증 의무화 동향 및 대응 방안, 인증 취득 절차 및 실무 유의사항 등을 주제로 진행됐다.
인도네시아는 할랄 제품 보장법에 따라 자국 내 유통·소비 제품의 할랄 인증을 단계적으로 의무화하고 있다. 10월 18일부터는 수입 식품·음료를 비롯해 화장품·의약품, 일부 생활용품까지 적용 대상이 확대된다.
이국한 무역협회 자카르타지부 차장은 "인도네시아는 할랄 인증 의무화를 비롯한 다양한 규제가 있어 철저한 사전 준비가 필요하다"고 설명했다. 이 차장에 따르면, 협회는 'KITA K-할랄 브릿지'를 통해 현지 시장조사 등 기업 지원 서비스를 제공하고 있다.
가기경 한국화학융합시험연구원 수석연구원은 "의무화 이후에는 할랄 제품이 아닌 제품은 비할랄(Non-halal) 표시가 필수이며, 선적 전 적합성 확인 등 새로운 규정이 적용돼 각별한 주의가 필요하다"며 "국내 상호인정 인증기관을 활용하면 비용과 시간 부담을 줄일 수 있지만, 기관별 인정 품목 범위가 다른 만큼 사전에 반드시 확인해야 한다"고 강조했다.
박병국 한국기계전기전자시험연구원 책임연구원은 "동남아시아 최대 할랄 시장인 인도네시아에서 할랄 인증 경험을 쌓으면 중동 등 타 무슬림 시장 진출에도 유리하게 작용할 것"이라고 조언했다.
정희철 무역협회 무역진흥본부장은 "인도네시아는 K-소비재의 진출 잠재력이 높지만 인증 등 현지 제도 장벽이 높은 시장"이라며 "하반기 전국 11개 지역에서 지역 특화 산업별 맞춤형 할랄 진출 세미나를 개최하는 등 K-할랄 수출 역량 강화를 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com