신한카드, SKT와 'AI 결제' 표준 구축…에이전트 내 결제 구현

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 10일 SK텔레콤과 AI 결제 표준 구축에 나섰다.
- 모두의 AI 사업서 에이전트 페이 표준 규격을 만들기로 했다.
- AI 대화창 내 결제와 보안·분쟁 대응 체계도 구축한다.
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앱 이탈 없이 결제…FDS 기반 부정결제 대응 체계 마련
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 과학기술정보통신부가 추진하는 '모두의 AI' 사업에 SK텔레콤 컨소시엄의 금융 파트너로 참여해 인공지능(AI) 결제 표준 구축에 나선다고 10일 밝혔다.
'모두의 AI'는 국민이 국산 AI 모델을 일상에서 활용할 수 있도록 지원하는 사업이다. 신한카드는 SK텔레콤과 함께 AI 에이전트가 상품 추천부터 구매까지 수행하는 '에이전트 페이(Agent Pay)'의 표준 규격을 구축할 계획이다.
현재는 고객이 AI 에이전트와 대화하며 상품이나 서비스를 추천받더라도 실제 결제를 위해서는 쇼핑몰이나 별도 결제 페이지로 이동해야 하는 경우가 많다. 신한카드는 SK텔레콤의 AI 에이전트 대화창 안에서 별도 앱이나 페이지로 이동하지 않고 결제까지 완료할 수 있는 통합 결제 인프라를 구현한다는 방침이다.
AI가 사용자를 대신해 결제를 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 보안 위험에 대한 대응 체계도 마련한다. AI 오작동이나 챗봇 해킹 등에 따른 부정결제 시도를 실시간 이상거래탐지시스템(FDS)으로 감지하고, 에이전트의 오구매나 시스템 오류에 따른 보상과 분쟁 해결 체계도 구축할 예정이다.
신한카드는 이를 통해 AI가 상품 탐색과 구매, 결제까지 수행하는 '에이전틱 커머스' 환경에서 카드사의 결제·보안 인프라 역할을 확대한다는 계획이다.
신한카드 관계자는 "AI가 결제 주체로 참여하는 에이전틱 커머스 시대에도 고객 자산을 안전하게 보호하는 카드사의 역할은 더욱 중요해질 것"이라며 "SK텔레콤과 협업해 국내 AI 결제 표준을 구축하고 고객이 안심하고 이용할 수 있는 차세대 금융 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com