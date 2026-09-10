휴머노이드 부품 국산화 속도…정부, 내년 620억 투입

AI 핵심 요약beta
- 정부가 10일 센서·액추에이터·이차전지 예산을 확대했다.
- 내년 관련 예산은 116억원에서 620억원으로 늘었다.
- 정부는 기술개발과 현장 실증으로 상용화를 뒷받침했다.
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 센서·액추에이터·휴머노이드용 이차전지를 미래 성장산업의 핵심 부품으로 정하고, 내년 관련 예산을 올해보다 5배 이상 확대한다.
재정경제부는 허장 2차관이 10일 로봇기업 로보티즈(서울 강서구)를 방문해 휴머노이드 로봇과 액추에이터 등 미래 산업 핵심 부품 업계의 현황을 점검했다고 밝혔다.
앞서 정부는 지난 7월 '2026년 하반기 경제성장전략'을 통해 센서·액추에이터·휴머노이드용 이차전지를 신규 프로젝트로 지정하고, 미래 성장동력 확보를 위한 지원 확대 계획을 발표했다.
이와 관련해 정부는 관련 예산을 올해 116억원에서 내년 620억원으로 5배 이상 확대했다. 이를 통해 핵심 부품의 성능과 신뢰성을 높이는 기술개발을 지원하고, 개발된 기술을 실제 구동 환경에서 검증·보완할 수 있도록 현장 실증을 뒷받침할 계획이다.
이날 현장 방문에서는 휴머노이드 로봇 시연을 통해 로봇의 움직임을 구현하는 액추에이터 등 핵심 부품의 개발·활용 현황을 확인했다.
이어진 간담회에서는 주요 예산 사업의 지원 방향을 설명하고, 기업 관계자들로부터 산업 현장의 애로사항을 듣는 자리도 마련됐다.
초혁신경제 선도 프로젝트 전체에 투입되는 정부 예산은 올해 2조7000억원에서 내년 3조6000억원으로 33.5% 늘어난다.
이날 참석자들은 내년 예산안을 통해 관련 지원이 대폭 확대된 점을 긍정적으로 평가했다. 특히 핵심 기술 개발과 현장 실증 지원이 기업의 부담을 줄이고 상용화를 추진하는 데 도움이 될 것으로 내다봤다.
허 차관은 "예산 지원이 기업의 기술 경쟁력 확보와 시장 진출이라는 실질적인 성과로 이어지는 것이 중요하다"며 "기업이 체감할 수 있는 성과를 창출할 수 있도록 초혁신경제 선도 프로젝트를 차질 없이 추진할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com