경북교육청 '지역의사선발선발전형' 설명회...학부모 관심 '폭발'

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경북지역 '진료권' 6개권역 52명·'광역권' 20명 선발

지원자 거주지·중고등학교 소재지 함께 적용...졸업 후 최소 10년간 의무복무

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 2027학년도부터 첫 시행되는 지역의사선발전형은 보건복지부장관이 정하는 시·군·구의 묶음단위인 '진료권역'과 시·도 단위의 '광역권'을 기준으로 학생을 선발한다.

이에 따라 경북지역 '진료권역'은 ▲포항권(포항·영덕·울진·울릉) ▲경주권(경주·영천·경산·청도) ▲안동권(안동·의성·청송·영양) ▲구미권(김천·구미·고령·성주·칠곡) ▲영주권(영주·예천·봉화) ▲상주권(상주·문경) 등 6개 권역이다. 또 '광역권'은 대구·경북 전체다.

2027학년도부터 첫 시행되는 지역의사선발전형을 앞두고 경북교육청이 9일 경북지역 '진료권' 6개권역에서 동시 설명회를 진행하고 있다.[사진=경북교육청]2026.09.10 nulcheon@newspim.com

대구·경북 지역에서는 2027학년도에 경북대학교와 계명대학교, 대구가톨릭대학교, 동국대학교, 영남대학교 등 5개 대학에서 총 72명을 지역의사선발전형으로 선발할 예정이다. 이 중 '진료권역' 선발이 52명, '광역권' 선발이 20명이다.

경북교육청이 9일 이 같은 내용을 담은 '지역의사선발전형 설명회'를 6개권역 동시에 진행했다.

설명회에는 초·중·고 학부모 1600여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

이번 설명회는 2027학년도부터 시행되는 지역 의사 선발 전형에 대한 학부모의 이해를 높이고 경북 지역 학생들이 지원자격과 진료권역 등 복잡한 전형 기준을 정확하게 이해해 진학을 준비할 수 있도록 실질적인 정보 제공을 위해 마련됐다.

'지역의사선발전형'은 의료 인력이 부족한 지역에서 근무할 의사를 지역에서 선발하고 양성하기 위한 제도다.

2027학년도 지역의사선발전형은 전국적으로 서울을 제외한 32개 의과대학에서 490명을 선발할 예정이다. 2028학년도부터 2031학년도까지는 매년 613명을 선발할 예정이다.

경북교육청은 이날 설명회를 통해 '지역 의사 선발 전형'의 핵심인 지원 자격과 진료 권역 기준, 의무 복무 조건, 수능 최저학력기준 등을 집중 안내했다.

특히 기존 지역 인재 전형이 지원자의 출신 고등학교 소재지를 주요 자격 기준으로 하는 것과 달리 지역 의사 선발 전형은 지원자의 거주지와 중·고등학교 소재지 등을 함께 적용되는 점을 강조했다. 또 의과대학 졸업 후 해당 지역 의료기관에서 최소 10년간 의무 복무해야 한다는 점도 주요 특징이다.

경북교육청은 또 학생의 거주지와 재학 중·고등학교 소재지가 동일한 진료 권역에 있어야 진료권역 전형에 지원할 수 있다는 점을 강조했다.

경북교육청이 진로와 학교 선택 단계부터 자격요건을 정확히 알지 못하면 향후 지원자격을 갖추지 못할 수 있는 만큼 고등학생뿐만 아니라 초·중학생 학부모까지 설명회 대상을 확대한 까닭이다.

수능 최저학력 기준에서도 차이가 있다.

지역인재전형이 주로 3개 영역 등급 '합 4'를 적용하는 것과 비교해 지역의사 선발전형 '진료권' 역 전형은 3개 영역 등급 '합 5'를 적용한다.

설명회에 참석한 한 학부모는 "일반적인 입시 정보가 아니라 경북 지역의 진료 권역과 실제 지원 자격을 중심으로 구체적으로 설명해 줘 자녀의 진로와 학교 선택을 준비하는 데 많은 도움이 됐다"고 말했다.

경북교육청은 앞으로도 지역 의사 선발 전형의 세부 내용과 대학별 전형 정보를 학교와 학생, 학부모에게 신속하게 안내하고, 학생들이 자신의 진로와 지원 자격에 맞춰 체계적으로 대입을 준비할 수 있도록 진학 지원을 강화할 방침이다.

임종식 교육감은 이날 구미 권역 설명회가 열린 경북도교육청연수원을 찾아 "'지역 의사 선발 전형'의 경북 진료 권역 전형은 경북 학생들에게 주어진 새로운 진로 기회"라며 "지역의 우수한 인재가 경북에서 배우고 성장해 고향의 의료를 책임지는 인재로 성장할 수 있도록 경북교육청이 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com