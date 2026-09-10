한국투자證, 피델리티·핌코·칼라일과 맞손…글로벌 투자상품 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 10일 피델리티·핌코·칼라일과 협력했다
- 글로벌 리서치와 채권·대체투자 역량을 강화했다
- 해외 상품·자산관리 확대해 국내 투자자 공략했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 피델리티와 핌코, 칼라일 등 글로벌 자산운용사와 잇따라 전략적 협력 관계를 구축했다. 글로벌 리서치와 채권, 대체투자 역량을 강화해 해외 투자상품과 자산관리 서비스를 확대한다는 전략이다.
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 피델리티(Fidelity), 핌코(PIMCO), 칼라일(Carlyle) 등 글로벌 자산운용사와 전략적 파트너십을 맺고 글로벌 투자 역량을 강화한다고 10일 밝혔다.
한국투자증권은 지난 7일 영국 런던에서 피델리티인터내셔널과 업무협약(MOU)을 체결했다. 피델리티는 약 7750억달러(약 1085조원)의 자산을 운용하는 글로벌 자산운용사다.
양사는 글로벌 매크로와 주식, 채권, 멀티에셋 분야의 리서치 콘텐츠를 국내에 독점 공급하고 공동 상품 개발과 공동 투자 기회를 모색하기로 했다.
첫 협력 사업으로 '한·중·미 테크펀드' 출시를 추진하며, 피델리티 투자상품 공급 확대와 PB 대상 글로벌 투자 교육도 함께 진행할 계획이다.
이어 9일 미국 뉴욕에서는 핌코와 칼라일과 각각 업무협약을 체결했다.
한국투자증권은 약 2조3300억달러(약 3215조원)를 운용하는 글로벌 채권운용사 핌코와 단기자금 운용 협약을 맺었다.
핌코의 글로벌 시장 전망과 리서치 콘텐츠를 자사 모바일트레이딩시스템(MTS)에 독점 제공하고, 글로벌 채권 펀드 판매와 맞춤형 자산관리 상품 개발에도 협력할 예정이다.
칼라일과는 대체투자 협력을 확대한다. 지난 2023년부터 이어온 협력 관계를 바탕으로 자금 위탁운용 협약을 체결하고 단기금융 운용자금을 활용한 투자도 추진하기로 했다.
최근 국내 투자자의 해외 투자 수요가 주식 중심에서 채권과 대체투자, 글로벌 자산배분으로 확대되면서 증권사들도 해외 운용사와의 전략적 제휴를 강화하고 있다.
단순히 해외 상품을 판매하는 데 그치지 않고 글로벌 리서치와 자산관리 역량까지 도입해 차별화에 나서는 추세다.
한국투자증권은 이번 협력을 통해 글로벌 금융사의 전문성을 상품과 리서치, 자산관리 서비스로 연결하고 국내 투자자에게 다양한 글로벌 투자 기회를 제공한다는 계획이다.
특히 2024년부터 뉴욕과 홍콩 등에서 개최해온 글로벌 IR 행사 'KIS Night'를 통해 구축한 네트워크를 실질적인 사업 협력으로 확대해 나갈 방침이다.
김성환 한국투자증권 사장은 "글로벌 최상위 운용사들의 상품과 깊이 있는 인사이트를 국내 시장에 단순히 들여오는 데 그치지 않고 국내 투자자의 눈높이와 니즈에 맞춰 정교하게 큐레이션해 전달하는 것이 한국투자증권의 역할"이라며 "글로벌 IR을 통해 쌓아온 파트너십을 고객이 체감할 수 있는 상품과 서비스로 연결해 국내에서도 글로벌 수준의 금융서비스를 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.
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