대한항공·아시아나, 목소리 재능기부 오디오북 지역사회에 기부

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나항공이 10일 강서구센터에 기기 50대와 동화책 400권을 기부했다.
- 기부품에는 5개 항공사 직원이 녹음한 한국어·영어 오디오북 8종이 담겼다.
- 양사는 통합 앞두고 사회공헌 확대했고 대한항공은 업사이클링 기부도 추진했다.
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폐플라스틱 결재판 업사이클링 제품도 사회공헌 단체에 기부 예정
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공과 아시아나항공은 10일 서울 강서구 가족센터에서 독서보조기기 50대와 동화책 400권을 전달했다고 밝혔다.
이날 전달식에는 진교훈 서울 강서구청장, 지상휘 대한항공 사회봉사단 운영위원장, 정성원 아시아나항공 HR담당 상무 등이 참석했다.
기부된 독서보조기기와 동화책은 강서구가족센터와 시각장애인전문도서관인 강서점자도서관에서 활용된다.
독서보조기기에는 지난 7월 대한항공과 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울 등 한진그룹 소속 5개 항공사 직원들이 직접 낭독·녹음한 오디오북이 담겼다. 한국어 동화 6종과 영어 동화 2종 등 총 8종이다.
오디오북 제작에 활용한 실물 도서 400권도 함께 기부했다. 항공업 특성을 살려 어린이들이 여행과 문화를 간접 체험할 수 있는 내용으로 구성했으며, 올해는 영어 학습을 돕기 위해 영어 동화도 추가했다.
대한항공과 아시아나항공은 올해 12월 통합 항공사 출범을 앞두고 합동 사회공헌 활동을 확대하고 있다.
대한항공은 자원 재활용을 활용한 사회공헌 활동도 병행하고 있다. 최근에는 사용이 끝난 플라스틱 결재판을 비누 받침대와 치약짜개로 재가공했다.
지난 4일 서울 강서구 대한항공 본사에서는 사회봉사단원 등 임직원 25명이 업사이클링 제품 포장 작업에 참여했다. 대한항공은 향후 사내 봉사단이 사회공헌 활동을 진행하는 단체와 기관에 해당 제품을 기부할 예정이다.
heoneykim@newspim.com